監察院第六屆監委今由院長陳菊擔任領隊，赴行政院巡察。陳菊說，今年1月至11月通過37件彈劾案、通過對政院暨所屬機關總計被糾正71案次；另監察院調查也發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議行政機關應儘速檢討修正的法規計有57項，其中22項已修正。

監察院上午到行政院巡察，在聽取蘇揆簡報後，陳菊表示，根據監察院統計資料顯示，今年1月至11月通過37件彈劾案，彈劾人數有51人，彈劾違法失職態樣大多是違反政府風紀及貪瀆為主，計24案，約占6成5。另通過糾正案120案次，行政院暨所屬機關總計被糾正71案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正49案次；調查也發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議行政機關應儘速檢討修正之法規計有57項，其中22項已修正。

陳菊說，基於權力分立原則，監察權是政府施政的外控機制，監察院近年來針對行政機關涉有違失的工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職案件，進行調查，所提的調查報告也常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。陳菊指出，監察權具事後權性質，不同於立法院民意機關，而每位委員也都瞭解行使監察權的應用與分際，會尋求更理想的方式，兼顧行政及監察兩端，以合作的方式一起努力。

監察院巡察行政院，共彙總今年的調查、糾正、巡察、民眾矚目議題，或審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，監察院期望行政院督促各部會研究改進，並列管追蹤及切實解決，使兩院分就不同權責領域，共同努力為人權保障、國家廉能，奉獻心力，以符人民的期望。

(中時 )