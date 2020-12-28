盧秀燕就職兩周年向市民報告：台中幸福動起來

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，28日以「台中幸福動起來」為主軸，向市民報告今年施政財政、建設、經濟、環境、社福等五大幸福進展成果，強調市府對抗疫情、建設台中的決心與成果，盧秀燕也與團隊彩繪畫板，拚貼大台中幸福願景，「展望2021年持續奮鬥，讓市民幸福倍增」。

台中市長盧秀燕表示，就職兩周年不是慶祝，而是一起挽起袖子工作，她在會場也要大家抬頭看看藍天，空品變好看得到。（盧金足攝）

盧秀燕表示，就職兩周年不是慶祝，而是一様挽起袖子工作，她在會場也要大家抬頭看看藍天，空品變好看得到。

台中市長盧秀燕感謝兩年來市民的信任與支持，以及市府同仁的全力以赴，日前一項民調顯示，台中市民光榮感達八成、六都第一，台中也持續被票選為全國最宜居城市。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，28日以「台中幸福動起來」為主軸，向市民報告今年施政財政、建設、經濟、環境、社福等五大幸福進展成果。（盧金足攝）

今年全球面臨疫情的嚴峻挑戰，台中超前部署推動許多防疫振興措施，紓困九箭、視訊教學、遠距徵才、居家隔離及檢疫關護中心等，分流居家檢疫替代所與安心旅宿，協助市民度過難關。

台中市長盧秀燕表示，經濟部投資台灣三大方案，企業申請台中158件全國第一，投資金額高達2057億元，創造高達1萬5000個以上就業機會。（盧金足攝）

2020台灣燈會做好防疫措施，創下1182萬參觀人次，讓國人看見台中的韌性，榮耀屬於台中市全體市民。

她向市民報告台中五大幸福蛻變，第一是改善財政，剛就任時，台中財政狀況可說是六都最差，在市府開源節流及調度下，台中年舉債數大幅下降一半，可舉債額度從一開始的88億元大幅提升為如今的200億元以上，化解財政危機。

「財政健全，才能大力建設！」盧強調，在財政健全的基礎下，市府力推輕稅簡政、還稅於民，今年起全市公告地價平均調降2成，高達9成市民受惠，減輕市民財稅負擔。

「開不了工的，要開工；完不了工的，要完工。」盧表示，第二項幸福蛻變是突破障礙、強力建設延宕20年的水湳國際會展中心、多次流標的台中綠美圖均已順利開工。

此外，台中巨蛋競圖已經完成，正在設計，預計一年後招標開工；許多人視為不可能任務的大智路順利打通，今年8月已正式通車，解決13年難題。

水湳中央公園歷經三任市長、超過10年時間，她接棒後積極建設，日前已完工開幕啟用；其他包含科湳愛琴橋、長春國民運動中心、14期重劃區等重要工程，都在這兩年內陸續完工，讓市民享受建設成果。

第三項幸福蛻變是為台中經濟發展注入活水，盧秀燕指出，在前店、後廠、自由港的「台中富市3」經濟發展三大策略下，她上任至今企業在台中投資總額高達7160億元，其中鼓勵民間自有投資就有5019億元。

包括東區LaLaport及台中港Outlet二期兩大投資案都在今年6月及11月順利動工，Costco台中二店也在今年11月正式營運；而她上任後創辦的台中購物節，今年更累積高達90億元消費金額，帶動強大消費商機。

經濟部投資台灣三大方案，企業申請台中158件全國第一，投資金額高達2,057億元，創造高達1萬5000個以上就業機會。

依據主計處公布數據，台中市青年失業率創9年來最低；根據交通部觀光局最新數據，今年1至9月主要遊憩據點遊客數，台中以3445萬旅客人數勇奪全國第一，不畏疫情創造觀光佳績，多項數據證明台中不僅「宜居」、更是「樂業」城市。

第四項幸福蛻變是打造永續宜居的居住環境，面對市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略，從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、電動公車倍增、汰換老舊機車到低碳無煙校園等，逐步改善空汙。

根據環保署數據，台中PM2.5平均排放濃度由2018年每立方公尺18.8微克，去年降至17.7微克，今年截至12月20日更降至15.4微克，改善幅度近2成，已接近國家空氣品質15微克標準，但她不會就此滿足，還要更加努力。

除空品改善市府啟動「雙十公車優惠政策」、「iBike2.0三倍增計畫」，持續打造低碳交通；「台中美樂地計畫」新闢或修建改善近百座公園，「道路燙平」超過552條、長達240公里，市府也提前達標太陽光電倍增計畫，今年進一步啟動「太陽光電三倍增計畫」，一步一步讓台中更美好。

第五項幸福蛻變則是對社福及托育環境的堅持，她上任後推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，兩年間，親子館由4處增至9處、公托由5處增至14處、公幼由90班增至221班，預計2022年達到17間親子館、50處公托及270班公幼，讓年輕人在台中敢生、敢養，減輕育兒負擔。

市府透過青年事務諮詢委員會與青年保持雙向溝通，同時成立青年事務專責單位、社會住宅興建計畫等多元措施，全力打造更友善的青年居住環境。

針對長者關懷，她實現政見，去年7月追加預算恢復老人健保補助，造福全市超過29萬名長輩；台中現有老人關懷據點數超過400處，全國第一，明年也將增加10億元預算推動長照計畫；明年1月起也將加碼敬老愛心卡的計程車車資補助，單趟50元提高為85元，讓台中長輩經濟負擔更輕、生活品質更好。

盧秀燕感謝兩年來市民的信任與支持，以及市府同仁的全力以赴，日前一項民調顯示，台中市民光榮感達八成、六都第一，台中也持續被票選為全國最宜居城市，這些指標對於所有用心投入市政的市府同仁而言是莫大的鼓勵，她與市府團隊會更加自我鞭策和努力，繼續朝「富市台中，新好生活」的目標邁進，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」，這是她不變的承諾。

(中時 )