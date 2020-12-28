長聖(6712)預計1月8日上櫃，辦理上市前現增發行新股公開承銷，12月28日為公開抽籤日，公開申購張數為1105張，公開申購價格訂為138元，為首家以細胞治療業務上櫃公司。

長聖在細胞委託製造(特管辦法)裡夾持著四大競爭優勢：1.核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗(DC)、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)、細胞因子誘導殺手細胞(CIK)與骨髓間質幹細胞(BMSC)；2.核准件數最多：衛福部核定43件免疫癌症治療中，長聖占有17件(占所有核定項目的40%)；3.合作醫院最多：與18家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患達8家醫院；4.收案人數最多：已收治141位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長，長聖於癌症免疫療法領域領先同業。長聖今年前11月累計特管辦法營收5774萬，年增8.08倍。其 中最令人關注的自體免疫細胞治療的療效，在12月16日中國附醫公開資料，已有正面臨床數據，鄭隆賓執行長表示，接受DC-CIK有14人完成治療，平均腫瘤控制率可達78.6%，包括1人腫瘤明顯消失，3位獲得腫瘤縮小，7位沒有惡化。而10位病人完成DC治療，接受DC治療可達70%腫瘤控制率，包括腫瘤明顯消失1位、2位腫瘤縮小與4位沒有惡化。對於現有療法效果不彰的癌症病人來說，帶來了一線希望。

在新藥方面，由於異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)獲美國與台灣FDA核准進行一期與二期臨床試驗治療於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19，具有潛在商機可觀，目前已有美國藥廠洽談授權和合資成立公司。至於癌症新療法CAR-T，國際上已有三個產品在美國上市，主要是針對呈現CD19(B細胞淋巴瘤皆有的特異性抗原)的淋巴癌和白血病等血液癌症，現行CAR-T療法仍有進步空間如應用於實體腫瘤、降低副作用與異體細胞使用等，而長聖CAR001可望以人類白血球抗原(HLA-G)為標記的CAR-T療法，克服現行CAR-T的缺點。

(時報資訊)