新北市長侯友宜今（28）日上午出席活動時做出重大宣布，面對英國變種病毒快速傳播，新北市針對戶外集會大型活動須實名制及有效管控人潮，年末有規畫戶外集會大型活動的各機關單位，今天就必須做出回應。

而此令一出，備受矚目、原規劃施放時間長達10分鐘的八里跨年煙火秀，因難以控管人潮，也難以落實實聯制，新北市水利局今即宣布，活動確定延期辦理。

侯友宜指出，新北市政府面對年末許多大型活動，必須加強防疫，所以針對戶外集會大型活動若沒辦法做到實名制或實聯制及有效管控人潮，一律停辦或延辦，讓防疫做到滴水不漏。各機關自行評估後，今天必須立即有所回應。

侯友宜強調，新北市一定以憂患意識戒慎恐懼，全力防範部署，來面對全球疫情、面對英國變種病毒的侵入，所以新北市政府各單位今天在評估以後，即會向市民宣布。

侯友宜表示，全球疫情目前非常嚴峻，不斷升高，日韓發生英國變種病毒傳播快速，面對持續性境外移入個案，我們必須以戒慎恐懼，加強嚴格防範的態度，來面對今年年末許多活動，中央除嚴格落實境外管控以外，地方政府就必須在權責範圍內，嚴格落實境內提高防疫等級。

(中時 )