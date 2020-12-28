國道連貫台灣南北、行車成本親民，但車流大、車速快，若發生事故，造成人車財物損傷、車流回堵壅塞等影響也鉅。交通部去年對國道事故進行研究，整理出10大事故熱區，其中9處集中在國1、1處在國3，並以豐原至大雅間649件最多。

交通部統計，2019年國道共發生2萬8860件事故，其中國1有 2萬0986 件，占比高達72.7％，國3及國5各有7726件及148件，分別占26.8％及0.5％。若就南下、北上觀察，以北上1萬5061件較多，占52.2％，再細分北、中、南部3路段別，國1的中、南部路段，及國3南部路段反而以南下方向事故件數較多，各路線及路段風險程度不一。

最容易發生事故的路段，南下以國1南下豐原至大雅649件、湖口至竹北509件最多，前10大事故熱區合計發生3698 件，並集中於北部與南部路段；北上以國1林口文化一路至高公局643件、高公局至五股532件事故件數最多，前10大事故熱區合計發生 4058 件。

國3部分，南下、北上方向前10大事故熱區各發生1594件與2027件，不論南下、北上，排入前10大者皆以北部路段居多，其中南下以安坑中央、安康路至中和連接台64的312件最多，北上則是土城接台65至中和接台64的578件最多。至於國5事故件數分配，南北雙向均以坪林行控專用道及頭城間最多。

若是綜整全線統計，全台10大熱區，其中高達9處在國1，第一大熱區為國1南下豐原到大雅，事故有649件；第二則是國1北上林口到高公局有643件；第三為國3北上土城到中和有578件；第四則是國1北上高公局到五股有532件；第五為國1南下湖口到竹北509件。

第六大熱區為國1北上竹北到湖口，車禍有477件；第七是國1北上桃園到林口，事故有450件；第八為國1南下林口到桃園有423件；第九則是國1北上五股到環北有386件；第十為國1北上新竹到竹北有335件。

(中時 )