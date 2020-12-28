女星范瑋琪因口罩風波失言，痛罵行政院長蘇貞昌「狗官」，引發外界強烈不滿，儘管她數度為此事道歉，仍無法平息網友的怒火，近日她分享收到的聖誕禮物是口罩，又再度遭砲轟，還提起她的學歷爭議，讓范瑋琪無奈地回應：「為何要貼這個莫須有的罪名在我身上？居心？？」

范瑋琪26日在臉書分享聖誕禮物是有卡通圖案的口罩，和粉絲們分享好心情，卻又遭到酸民緊追不捨狠酸，「有一個留言問她口罩怎麼沒有捐中國真的是超好笑的」，讓范瑋琪吐露內心話：「我無時無刻不在檢討自己，謾罵我的留言我刪除了，因為真的再怎麼樣的想法，我也無法改變haters的。」

還有網友貼出范瑋琪過去坦承念哈佛的影片截圖，對此，她也罕見動了怒火親自回應：「包容，放下，傾聽不同的聲音，這是我人生的大功課，但，也請不要再斷章取義硬要把我塑造成騙子！我該說的都說了，為何一直放這照片故意讓我無論怎麼解釋都要貼這個莫須有的罪名在我身上？居心？？？」

范瑋琪在留言處無奈回覆酸民。(圖/翻攝自范瑋琪臉書)

儘管范瑋琪試著從失言陰霾裡走出，還是無法擺脫網友的酸言酸語，讓她十分無力，也有不少網友給她加油鼓勵，「范范加油，做自己，自己跟家人快樂就好，有些話不要在意不要聽」、「網路霸凌真的好可怕！怪不得有些人撐不住要自殺，只是發個文也可以被攻擊成這樣」。

(中時新聞網)