洛杉磯快艇28日被獨行俠痛宰51分(124-73)，上半場落後50分(77-27)已經輸到名揚海外，一向較不關心籃球的英媒BBC體育都將其放上首頁。快艇球星保羅喬治(Paul George)賽後表示：「這沒什麼大不了的。我們今天確實被痛扁，但也只是這天而已。我們今天沒準備好，是我的責任，我們會準備好下一場比賽。」

魔術強生推文：「我從沒在NBA看過這種事，還是在快艇主場！」快艇開賽被打了10比2攻勢，僅兩分鐘就叫出首次暫停。

帕金斯(Kendrick Perkins)說：「如果快艇沒有里歐納德(Kawhi Leonard)就被打成這樣，那他肯定是世上最強的球員了。半場輸50分，我的老天！」

里歐納德可能會慶幸隊友伊巴卡(Serge Ibaka)把他撞傷，讓他今天不用上場。新任總教練泰隆盧(Tyronn Lue)說：「我們會忘了這場比賽，這只是一場特例，不會奪走我們正在耕耘的東西。」快艇先發球員三分球投19中1，確實是手氣很差。

快艇在1988年被超音速宰過50分(154-104, 上半場76-44)，他們那時還是萬年爛隊，現在則是堂堂有爭冠實力的隊伍，並且上半場輸50分是絕無僅有的。保羅喬治抱怨是因為耶誕節沒得放假(客場對戰金塊)，讓他們今天打得跌跌撞撞。即使如此也只是引來球迷更多的嘲笑。

(中時新聞網)