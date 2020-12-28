南投縣議會國民黨團，28日聯袂宣示「反萊豬、拚公投、護食安」，表達捍衛國人食安、守護下一代健康的決心；議長何勝豐強調，《南投縣食品安全管理自治條例》，已送衛福部，預期會被打回票，但是，縣府仍需依自治條例，嚴格執行豬肉原產地標示，並且堅持瘦肉精零檢出。

南投縣議會國民黨團成員，包括何勝豐，黨團召集人游顥丶議員全文才丶廖文賢丶林芳伃丶曾振炎丶唐曉棻丶洪浩原等人，共同宣示向萊豬說「不」；面對民進黨政府片面宣布萊豬進口、挾國會多數暴力及黨紀壓力強行通過萊豬進口議案的鴨霸作為，國民黨絕對不會停下反萊豬、護食安的腳步。

南投縣政府針對美豬即將於明年元月起進口，為維護縣民健康，訂定《南投縣食品安全管理自治條例》，並經議會三讀通過，縣府元旦起會加強稽查，維護縣民健康。

國民黨南投縣黨部將全力配合中央黨部，推動「護食安」公投第2階段連署，舉辦全面性的誓師活動，讓公投成案，讓反萊豬的民意能具體展現，讓民進黨聽到人民的怒吼！

(中時 )