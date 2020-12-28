台中一名育有5個小孩的27歲江姓年輕爸爸，日前在臉書PO文因孩子發燒沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌醫藥費，反遭網友圍剿認為他是詐騙集團，還酸「沒錢還生這麼多！」後來證實這家七口生活確實很貧苦，不但全家擠在10坪出頭的鐵皮屋，有次爸爸想布丁慶生，卻被小孩阻擋說：「你沒錢不要買」。

據《ETtoday》報導，這家7口平時住在一間鐵皮屋，屋裡推滿紙箱，冰箱、桌上也放著許多雜物，甚至還有已經吃了2、3天的菜和湯。爸爸坦言，這些飯菜是他一天的餐點，但給孩子們吃的都是新買的食物，因為身上都沒有錢，如果有200元，就不會去賣推車，會先帶小孩去看醫生。

江父透露，有一次想帶小孩去買布丁慶生，沒想到孩子卻說：「爸爸你沒錢，我們不要買」，讓人聽了心疼。南屯區一名愛心菜販夫妻、老闆娘梁艾玲看到江父PO文賣推車籌醫藥費，便主動聯繫江爸爸，決定捐一些米、麵線、農作物給這家人，希望他們不要繼續挨餓。

江父與25歲的妻子分別育有6、4、3、2歲及6個月的孩子，江父原本從事防水工程，因為受到疫情影響，每月僅1、2萬收入，日前機車被酒駕撞壞沒錢修，每天只能搭公車上班，太太在家照顧5個小孩，生活非常清苦，才會在24日聖誕夜PO文賣嬰兒推車，籌錢讓發燒的大女兒看病，沒想到卻引來網友質疑是詐騙。

後來經過台中社會局證實，這家7口確實是社會局服務的個案，雖然領有育兒津貼約9000元，但身為家中經濟支柱的爸爸工作不穩定，社工已協助申請急難救助，月底會再補助7000元的家扶補助金。

據了解，這對年輕夫妻無法申請低收入戶補助，是因為妻子娘家有一筆土地，現階段居住的鐵皮屋也已經售出，最晚明年1月底前就得搬離，不過，房東同意讓他們分期繳清先前積欠的3萬元租金。

(中時新聞網)