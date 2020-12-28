越來越多人把油車換為電動機車，可以省去加油麻煩，不過還是得時常充電。一名女網友表示，日前將Gogoro騎到沒電，不料去加油站換電時，意外發現電池上放了一樣東西，讓她瞬間愣住，照片曝光後，引起機車族暴動。

這名女網友近日在臉書社團《Gogoro Club》貼文指出，去充電站換電池時，看到電池上有一個藍色的東西，走近一看才發現竟然是Gogoro的口罩，她原本以為是要參加官方活動才能拿，沒想到是Gogoro送給車友的小禮物，直接獲得口罩兩枚，讓她覺得小確幸。

網友分享去Gogoro換電站時發現的贈品口罩。（圖／截自臉書Gogoro Club）

女網友將口罩拍照上傳後，網友紛紛回應「哇！狗狗肉的口罩耶」、「在哪邊啊？也太好」、「好羨慕啊！但這是狗狗肉的活動嗎」、「好羨慕嗚嗚，哪邊有啊」。

由於從女網友的大頭貼可看出是一名身材姣好的正妹，引起更多網友暴動「不是狗狗肉的也去拿ＸＤ」、「以後每天換電池」、「好想要！！」根據內行網友解答，其實是Gogoro想要分享禮物給粉絲，因此由業務發送到Gogoro加油站，不過目前可能只有北部地區拿得到。

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(中時新聞網)