國民黨28日串連各縣巿同步宣布「反萊豬、拚公投、護食安」，高雄巿議會國民黨團總召蔡武宏譴責，民進黨罔顧國人健康，議員李亞築則罵蔡政府「太夭壽」，藍軍呼籲全民站出來，明年1月展開公投二階連署，遍地開花。

巿議員鍾易仲說，蔡英文總統換了位置就換腦袋，各縣巿地方政府為了自保，不得不訂定食安自治條例，也要請各地方政府硬起來，尤其高雄巿議會通過的自治條例，包涵所有肉品瘦肉精都要零檢出，請高巿府不要放水。

藍營指出，萊豬要開放，軍人不吃、學生不吃、體育選手不吃，既然如此，何必要開放，造成全民的健康風險。且民進黨開放說是為了台灣的國際籌碼，但到底為台灣爭取到什麼？難道為了國際談判就要埋葬全民建康。

李亞築批評，蔡政府開放萊克多巴胺真的是太夭壽，甚至地方的自治條例訂得更嚴，竟然還說無效，完全本末倒置，罔顧國人健康。蔡英文過去反萊，曾說過政府如果不能做到保護人民健康就下台，明年1月應直接下台負責。

國民黨28日發動全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨主席江啟臣等人出席，呼籲大家連署反萊豬公投法。（鄧博仁攝）

國民黨28日發動全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨主席江啟臣（左）、秘書長李乾龍（右）等人出席，呼籲大家連署反萊豬公投法。（鄧博仁攝）

國民黨28日發動全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨主席江啟臣（左2）、秘書長李乾龍（右2）、革實院院長羅智強(右1)、文傳會主委王育敏(左1)等人出席，呼籲大家連署反萊豬公投。（鄧博仁攝）

(中時 )