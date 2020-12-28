男星李志希當年因為精緻五官與斯文書卷氣質，被瓊瑤相中主演《梅花三弄之鬼丈夫》男主「柯起軒」，帥到爆紅，堪稱演藝圈花美男始祖鳥，而如今李志希已經56歲，近來他重披戲裡的民國長衫，竟讓粉絲感嘆歲月不饒人，直呼「起軒腫麼了？」。

李志希出身京劇世家，不僅如此，還生得斯文俊秀，正是8、90年代最吃香的帥哥類型，因此19歲就被發掘進演藝圈發展，同時出道的，還有雙胞胎弟弟李志奇，兩人一現身，畫面瞬間變得唯美浪漫，李志希更被瓊瑤相中，與女神岳翎組成CP演出《梅花三弄之鬼丈夫》，也因演出男主角「柯起軒」，讓他的演藝事業攀上頂峰，「鬼丈夫」成了他的最強代表作，讓李志希至今仍是許多戲迷心目中的「白月光」小生。

李志希再扮「起軒」，讓粉絲感嘆因歲月而有些歪了。(取材自李志希快手影片)

而這些年也到大陸發展的李志希，不但開微博，也在影片平台有帳號，透過小短片、直播，跟粉絲互動，近日他在平台上分享一則影片，片中他先是穿著T恤、反戴棒球帽，下一秒飄飄長衫上身，重現《鬼丈夫》中「起軒」的扮相，讓粉絲先是驚喜，但接著是驚訝。

驚訝的原因是，李志希再扮柯起軒，溫文氣質依舊，但畢竟歲月仍是留下了痕跡，臉蛋膠原蛋白流失不少，身材也圓潤了些，當今的「起軒」小肚腩已經遮不住，粉絲不禁感嘆「我的起軒老了」、「不管多帥的美男也敵不過歲月」，但也覺得這是自然現象，能看著李志希優雅的變老，感到欣慰，覺得也是件很浪漫的事。

(中時新聞網)