女星何如芸和美侖飯店少東王敏錡結婚16年，兩人育有2子，近期爆出婚變還因此對簿公堂，不過近來2個兒子回台相陪，讓她可以說是備感溫馨，近來更曬出與兒子相處互動的照片，讓她露出睽違已久的笑容。

何如芸在臉書分享與孩子們親子時間的照片，她表示親子活動是把歷年來2個兒子寫給她的生日卡，母親節卡，悔過書，懺悔文，歌頌文等，拿出來母子一一品嘗回味，回憶過往點滴讓母子坐在地上笑了很久，小兒子更是耍賴要撇清這些東西並非出自他手，對此何如芸語重心長表示：「有圖為證，時間並不能消耗過去，除非沒有發生過，除非沒有累積過」，似乎也道出這幾個月來的心境。

另外，何如芸趴在地上細讀這些卡片的照片，只見她用右手托住下巴，表情似乎回憶起往事顯得格外凝重，不過卻疑似外洩腿根黑影，引起網友議論，紛紛留言：「太火辣了，根本不像生過兩個小孩」、「到底是怎麼保養的，希望能開課傳授」。

何如芸與王敏錡離婚官司仍在進行中，她另提起民事訴訟，指控王敏錡及緋聞對象何姓飯局妹有不倫戀情，侵害她的配偶權，請求2人連帶賠償500萬元。

(中時新聞網)