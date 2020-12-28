台中市政府警察局第四分局春社派出所警員粘為淞日前擔服備勤，於中午12時許接獲民眾報案稱車子不見。員警趕赴現場，陳姓夫妻神情慌張地表示車子不見了，員警先安撫渠等情緒，仔細釐清案情，勘查現場並無遭竊跡象，於是至鄰近街道仔細找尋，不到1分鐘立即尋獲，夫妻倆才知自己記錯，連忙向員警致歉。

警方指出，35歲的陳姓男子說他與朋友聚會後開車返家，早上準備開車出門，驚覺車子不在於原本停放的地方。員警進一步調查現場並無遭竊跡象，不過陳姓夫妻表示非常篤定停放的位置，「你們聚會在哪裡？有沒有喝酒？」員警詢問。「距離住家不遠的地方，我們是有喝一點啦。」

陳姓夫妻表示，「會不會是喝酒後用走的回家？來，上車，我載你們附近繞繞看。」當員警載著陳姓夫妻至鄰近街道尋找，馬上在隔壁公園路邊發現車輛，陳姓夫妻直呼：我們甚麼時候停到那裏去了？警察先生感謝你，不好意思耽誤您的時間！

警方表示，原來聚會地方就在住家附近，陳姓夫妻因飲酒於是走路回家，事後回想以為自己有開車，誤認車輛失竊，沒想到車輛安然地停放在公園旁邊。發現誤會一場，陳姓夫妻都鬆了一口氣，表示幸好不是遭竊，對於員警積極幫忙尋獲感謝萬分。

春社所長曾一峯強調，停車後可以拍照或錄影，才不容易忘記。尤其前往不熟悉的地方可拍攝附近門牌號碼，或開啟Google Map App，點擊自己定位的藍點，便會出現「設為停車位置」，如此一來能更容易找到停車位置，否則為了找車可能就壞了興致。

(中時 )