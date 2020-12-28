港星任達華和名模琦琦2004年迎接愛女任晴佳（Ella），如今16年過去了，任晴佳在IG貼出慶生照，高挑身形完美遺傳媽媽，被網友大讚：「和媽媽一樣是個美女。」

照片中，任晴佳穿著白色削肩連身短洋裝，露出直角肩，貼身剪裁襯托纖細體態，手拿著數字16的桃紅色氣球，對著鏡頭露出甜美燦笑，簡單地寫下：「grateful（感謝）。」媽媽琦琦則在下方留言祝福：「Happy birthday Ella, love you so much.」同時在微博曝光一張女兒的慶生全身照，只見任晴佳換上皮質拼貼的夾克，穿著黑色短裙及膝上高跟長靴，不僅露出絕對領域，身材看起來更加纖細高挑，除了楊采妮按讚，眾多網友也紛紛盛讚：「顏值和木村拓哉女兒有一比」、「太美了，青出於藍勝於藍」、「未來的世界小姐」、「氣質好好」。

任晴佳繼承明星父母的好基因，16歲就長到180cm，加上標緻的臉孔，小小年紀就登上時尚雜誌封面，秀出110cm的大長腿，以及超齡的名模氣場。

許多網友好奇任達華夫婦如何把女兒養得亭亭玉立，琦琦曾在直播中揭密，她說任晴佳很喜歡跟著他們一起運動，而且睡眠充足，晚上9點就上床睡覺，身高暴風成長到180cm，皮膚也光滑細緻。

(中時新聞網)