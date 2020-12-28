德國部分城市的疫苗接種計畫遭到延遲，據了解，輝瑞/BioNTech疫苗因為運輸過程的溫度保持不夠低，約有1000劑無法使用。

該問題突顯出疫苗的脆弱。一德國醫療人員表示，運送疫苗的冷藏箱溫度上升到15度，超過製造商規定的8度以下。

目前BioNTech負責對德國25個疫苗配送中心提供疫苗，表示運送程序是聯邦政府和地方單位的責任。

BioNTech先前的聲明指出，一旦從冷凍櫃取出，疫苗在2~8度的溫度可以儲存5天，超過30度則只能維持2小時。

輝瑞疫苗使用訊息核糖核酸技術(mRNA)，必須在負70度超低溫下儲存，通常是特製的有乾冰的冷藏箱，然後送到25個分配中心；輝瑞在這些冷藏箱上裝有GPS追蹤器，以便在路程中處理可能的問題。

目前德國一配送中心發現了溫度問題，突顯了疫苗接種以外的問題。德國醫藥管理單位目前正在審核其他包括莫德納(Moderna)和阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，這些疫苗在運輸儲存方面要求較低，運送較容易。

美國的輝瑞疫苗推出也出現放慢，讓政府一個月接踵2000萬疫苗的目標受阻。德國類似的溫度問題，也拖慢了南部數個城市的疫苗接種進度。

(時報資訊)