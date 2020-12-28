大眾交通工具設置博愛座，有需要的人皆可坐，不過博愛座相關議題卻不斷浮上檯面。網路瘋傳一段今年10月的影片，一名男子上了高鐵自由座車廂後，卻執意要坐博愛座，並對著一名女子開罵「不要臉、不知羞恥」等字眼，4分多鐘影片引發爭議。

這段影片在YouTube擁有14萬的觀看人次，事發時間是今年10月3日周六晚間9點，一班從左營發車北上的高鐵自由坐列車，一名男子自上車後就不斷地左顧右盼地指點其他乘客「這是博愛座」，直到見到3個一排的座位中，一名女子坐在靠窗的博愛座上，並直喊「欸！這是博愛座，妳起來！」鄰座旅客聽了幫忙緩頰「她不舒服」，豈知，這名男子顯得更加氣憤「我也不舒服啊！妳在玩手機，什麼不舒服？」並直呼要叫站務員出面處理。

男子見女子沒有要起身讓位的意思，男子便表示自己行動不方便才需要博愛座，隨後便開始一連串跳針式辱罵「不知羞恥、不要臉」，更警告女子博愛座絕對不能亂坐。直到到了桃園，女子要下車，而她為了自保，拿起手機錄影，男子見狀，便以手遮掩臉部邊憤怒地說「妳如果再拍，我要把妳的手機摔到地上喔！羞恥的是妳，羞恥的是妳，這麼不要臉還害怕？」

不少網友看了這段影片都相當感慨，認為博愛座都變得不博愛了，並認為不一定要博愛座才可以讓，其他人也認為，當下本想讓座，但看到男子的態度，就會不想讓了，讓他「站好站滿」。

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(中時新聞網)