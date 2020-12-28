虛擬貨幣比特幣聖誕節(12月25日)周末再次衝高、周日首度突破28,000美元整數大關後拉回，今早守住27,000整數大關。比特幣相關板卡個股如撼訊(6150)、映泰(2399)、青雲(5386)和麗臺(2465)等股價也再度走高。值得留意在板卡的比特幣相關個股中，撼訊、麗臺及浩鑫(2405)都已經相繼拓展在醫療產業板圖。

顯示卡廠撼訊總經理陳劍威日前表示，由於蘋果公司及遊戲機大廠推出新品，對零組件供應鏈造成排擠效應，顯示卡恐缺貨到農曆年前，撼訊部分產品已反映零組件成本上漲。今年第4季蘋果推新品，新款遊戲機PS5也上市，可能對供應鏈造成排擠效應，推估顯示卡將缺貨到農曆年前，且撼訊部分產品已反映晶片等零組件成本上漲。

此外，撼衛生醫與百歐生醫合作在海外銷售COVID-19(2019冠狀病毒疾病)抗體快篩試劑。撼訊集團的醫療事業還在投資階段，先在國外通路試水溫，短期內對集團貢獻不大。

至於麗臺累計前10月稅後純益約達170萬元，每股純益約0.03元，前10月營運已轉虧為盈，法人估，麗臺11、12 也可望維持獲利，全年可望終結連4年虧損。目前仍以顯卡為主要貢獻來源，占比達80-85%，其中，工作站、消費性占比各半，近期在挖礦需求帶動下，消費產品需求強勁，部分產品售價也有做調整，帶動整體營運回溫，其餘系統產品、醫療事業則各占約10-15%、1%。雖然今年醫療事業比重仍低，但看好明年將翻倍成長，其中，健康手環目前已在台灣放量出貨，正申請美國醫療認證，最快明年出貨，也計畫進軍中國、日本、歐洲等海外市場。麗臺明年高速AI運算依然成長，醫療產品會更好可望有倍數成長，動脈阻塞監測產品正和國內保險公司洽談合作中。

(時報資訊)