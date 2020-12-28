福華飯店集團看好溪頭觀光旅遊發展潛力，透過招標取得台大林管處「溪頭自然教育園區」12年委託經營權，為集團首度跨足森林園區拓點，雙方今（28）日舉行簽約儀式，明年元旦起以「溪頭福華渡假飯店」名義正式營運，並預計2年內斥資上億進行大規模改裝。

據交通部觀光局統計，溪頭近年遊客人數皆稱冠台灣森林遊樂區，為最受歡迎的森林遊憩區。今年雖因新冠肺炎疫情致使邊境管制，國內疫情趨緩帶動國旅大爆發加持下，7月入園人次達27萬9311人次、平均每天近9000人造訪，創下開園50年來新高紀錄。

其中，台大林管處轄下的溪頭自然教育園區海拔高度約800～2000公尺，具有豐富的自然生態資源、步道系統及全台最佳的森林景觀，園區內設有前身為國民賓館的大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等相關設施，提供旅客住宿、餐飲及會議服務。

為配合鼓勵民間參與建設政策，台大林管處2004年將溪頭自然教育園區委託大平洋立德餐飲旅館事業經營。據招標揭露資訊，立德經營14年來每年均獲利，平均年營收約1.2億元、平均住房率約45～55％，最高可達近89％，平均房價約為2600～2800元。

惟立德因轉投資失利致使經營不善，2018年發生無法支付租金且積欠員工薪資狀況，台大林管處同年6月13日解約並收回自營。為提升住宿、餐飲及會議設施服務品質，今年8月再依法委外招標經營，共有3家業者投標，最終由福華取得最優申請人資格。

福華表示，集團1996年成為台灣首家據點橫跨南北，提供住宿、餐飲、藝術、名牌精品等多元服務的五星級品牌，兼具10家商務及休閒旅館的豐富營運經驗。看好溪頭具自然教育與生態旅遊的豐富觀光旅遊發展方向，成為集團首度跨足森林園區拓點的首選。

福華指出，明年元旦起將以「溪頭福華渡假飯店」名稱接手經營，並預計2年內斥資上億元，進行10多年來首次硬體設施分期分區大改裝，規畫由榮獲數座國際獎項肯定的VAL建築設計公司操刀，將園區內4棟住宿建築以不同以往風格個別定位。

福華表示，針對商務會議、國際遊客渡假、國人親子小旅行等不同客群，集團規畫將「溪頭福華渡假飯店」打造出不同類型客房，並移植Smile One精緻涮涮鍋、經典知名中式料理、多國風味料理的自助餐廳等集團美食品牌進駐，提供更多樣化的餐飲選擇。

福華指出，集團規畫將餐廳樓塑造為園區的主要服務設施中心，提供住宿或一日遊旅客優質料理，將溪頭自然教育園區打造為具備國際級服務水準的星級旅館，建立兼具學術研討、生態旅遊、國民旅遊等多元功能環境，提供旅客全新旅宿及餐飲體驗。

此外，溪頭福華渡假飯店亦與台大林管處簽訂產學合作意向書，雙方規畫攜手共創產業、環境、社區文化新共生的深度旅遊環境，與當地社團合作生態及文化導覽活動，將溪頭豐富資源納入飯店軟體服務，全力支持園區最新發展的「森林療癒」。

同時，溪頭福華渡假飯店將善盡企業社會責任，優先聘僱當地居民增加就業機會，採購當地食材及產品並提供展售平台，增加在地農產銷售，打造加入鄰近地區茶葉與竹藝等農業休閒為主的套裝行程，以充分發揮台大的大學社會責任（USR）。

(時報資訊)