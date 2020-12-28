看好台灣觀光產業長遠發展，福華飯店集團逆勢拓點，標下台大生物資源暨農學院實驗林管理處溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等經營管理權，並掛上「溪頭福華渡假飯店」品牌，預計2021年元旦正式營運，為溪頭自然園區內大樓十多年來首次改裝，亦為福華飯店集團首次進軍森林園區打造度假飯店，並為旗下第11個據點，亦為繼石門水庫、翡翠灣與墾丁之後，福華旗下第4家休閒度假飯店。

福華飯店集團二代經營者、溪頭福華渡假飯店執行長廖秀梅表示，為優化旅客體驗，預計在二年內斥資上億元為「溪頭福華渡假飯店」進行硬體設施分期分區的大幅度改裝，委由曾獲數個國際獎項的VAL建築設計公司將園區內四棟住宿建築以不同以往的風格個別定位，設計以森林為家的概念藉由大地色調打造與環境融為一體的現代人文、或是符合親子及學生族群具寬闊共享空間等各類型客房，滿足全客層度假旅遊需求並搶攻「森林療癒」商機。

溪頭福華渡假飯店也將移植集團內Smile One精緻涮涮鍋，以及中餐廳和西助餐廳等餐飲美食品牌進駐，提供多樣化的餐飲選擇，將餐廳樓塑造為園區主要之服務設施中心，提供住宿或一日遊旅客優質料理，打造溪頭自然教育園區一座具備國際級服務水準的星級旅館，建立兼具學術研討、生態旅遊、國民旅遊等多元功能之環境，提供旅客全新旅宿及餐飲體驗。

溪頭福華渡假飯店及臺大實驗林管理處並於28日簽訂「產學合作意向書」，攜手共創「產業、環境、社區文化新共生」的深度旅遊環境，與當地社團合作生態及文化導覽活動，將溪頭豐富資源納入飯店軟體服務。福華飯店集團表示，溪頭福華渡假飯店更將善盡企業社會責任優先聘僱當地居民增加就業機會，採購當地食材及產品並提供展售平台，增加在地農產銷售，打造加入鄰近地區茶葉與竹藝等農業休閒為主的套裝行程，充分發揮臺灣大學的大學社會責任（USR）。

溪頭自然教育園區海拔高度約800到2000公尺，具有豐富的自然生態資源與步道系統，擁有全臺最佳的森林景觀，過去國旅市場熱門景區，吸引許多旅客到此登山健行享受森林浴。溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等過去為國民賓館，如今由福華大飯店集團進駐經營管理並改裝升級後，預料可掀起新一波旅宿熱潮。

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