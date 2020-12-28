大都會隊二壘手坎諾（Robinson Kano）上個月被查獲違規使用禁藥，由於是累犯，大聯盟將他處以禁賽162場，明年整季報銷，按規定大都會隊也不須支付1年2400萬美元的薪水。坎諾在今年縮水球季出賽49場，繳出打擊率3成16、全壘打10支、打點30分，表現不錯。

確定明年在大聯盟沒有球賽可打，坎諾回到家鄉多明尼加冬季聯盟，今（28）日首次亮相就技驚四座！4打數擊出2支安打都是全壘打，包括第1局的陽春全壘打先馳得點，也是此役的勝利打點；第3局再揮出3分炮，單場共有4分打點進帳，自己也跑回2分，幫助所屬的艾斯崔拉斯隊（ Estrellas）以8比4擊敗對手。

38歲的坎諾是前中職統一獅隊洋投阿Q之子，在洋基隊登上大聯盟，曾與王建民並肩作戰。2013年離開洋基與水手隊簽下10年2億4000萬美元的長約，2014-18待在水手隊，2019年轉到大都會。明年球隊停止付薪1年，2022、23年剩餘的4800萬美元仍會付完，屆時坎諾已經41歲，應該就會順勢退休了。

(中時 )