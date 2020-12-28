台中市長盧秀燕就職屆滿兩年28日以「台中幸福動起來」為主軸，向市民報告今年施政財政、建設、經濟、環境、社福等五大幸福進展成果，強調市府對抗疫情、建設台中的決心與成果，盧秀燕也與團隊彩繪畫板，拚貼大台中幸福願景，「展望2021年持續奮鬥，讓市民幸福倍增」。

台中市議會民進黨團總召陳世凱認為，盧市長任期已過半，但仍有相當大的進步空間，請盧市長不要自我感覺良好。

陳世凱說，盧市長所提5大幸福指標，許多都是前朝就已持續努力的成果，並非個人的功勞，有許多是中央與地方合作的成果，請盧市長不要沾沾自喜；細數過去兩年，盧市府施政仍有許多值得檢討之處，舉例今年疫情和緩之時大搞封城秀、台中捷運斷軸問題，再再讓市民心中萌生不信任感。

陳世凱說，台中市民的幸福指標雖名列前茅，然而與此同時，盧市長的滿意度卻一直敬陪末座難有起色，足見市民的光榮感與市長施政無法畫上等號，請盧市長仍需好好檢討這兩年施政出了什麼問題持續改進，才能給民眾帶來最大的幸福感。

(中時 )