「教育愛不應是壓榨實習學生努力的工具。」台師大等9個公立大學學生會今天上午到教育部前陳情，現在師資生通過教師資格考，之後半年實習沒有任何津貼，造成許多師資生生活困難，進一步影響到教育品質。他們要求教育部重新檢視實習制度、提供合理津貼。

今天前往教育部前陳情的學生有2、30人，台師大學生會長吳炳毅表示，2002年《師資培育法》修正，將進行教育實習師資生的定位從過去「實習教師」改為「實習學生」，並停止給付實習津貼。從此，師資生教育實習無法領任何津貼，甚至必須支付一筆額外學分費，造成沈重的經濟壓力。

政大學生議會議長陳法霖就是師資生，預計110學年要到學校去實習。陳法霖說，師資生到中小學去實習，行政、教師、導師的業務都要做，工作非常繁重。許多人白天實習，晚上還要備課，加上沒有學校同意不能去校外打工，可說半年實習完全沒有收入，生活會陷入困難。

台師大王姓師資生表示，有一些師資生在唸書期間就要考打工支付學費及生活費，而半年到校實習他們要全心投入工作，幾乎沒有收入，「不是每個人都承受得起這種狀況」。

全國教師工會總聯合會秘書長劉欽旭到場聲援，他表示，以前師資生實習每月可領8000元，但這項津貼已取消17年，算一算政府因此省下136億元。師資培育制度改為「先通過教師資格考，再進行教育實習」，師資生都已具有準教師資格，每年約5000人到校實習應該給津貼，而且要即刻就開始給。

教育部師資師專門委員劉家楨回應，目前規定，對於師資生的半年實習，如果是來自中低收入家庭，政府每月給1萬元；師資生到偏鄉學校當代理教師兩年，可以領全薪，並據此折抵半年實習。

劉家楨說，目前《師資培育法》將教育實習師資生定位為「實習學生」，他們到學校實習時，不是單獨任課，而是跟著老師實習，因此依規定無法給實習津貼。不過，對於學生的主張，教育部將召集相關單位開會討論，看是否有必要修改《師資培育法》，及若要給津貼每月要給多少等。

(中時 )