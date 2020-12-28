台中市長盧秀燕兩周年期中考，也如同宣示下屆拚連任的選戰已經起跑。（盧金足攝）

就職兩周年團隊穿白色帽T 盧秀燕：年輕活力更有行動力

台中市長盧秀燕28日率市府團隊身穿甫啟用的中央公園白色紀念帽T，舉行就職兩周年記者會，盧秀燕穿白色帽T代表年輕活力，更有行動力，空氣、環保、陽光政治，繼續努力，盧秀燕隨後也到市政廣場綠草地與團隊拍照，兩周年期中考，也如同宣示下屆拚連任的選戰已經起跑。

盧秀燕對就職兩周年受訪時表示，市民朋友最在意的就是空氣、環保，他在接任市長的前幾年，市民朋友對於台中空氣急遽地惡化感到非常的困擾，也感到影響到健康，空氣治理是重要的工作，「當時很多人都覺得跟老天作戰，整治空品是一件非常艱困的事情」。

「但是兩年下來，市政府全體同團隊的努力，市民朋友的大力配合，我們展現一些成效」，盧秀燕表示，空品改善數字雖然會說話，市民的感受更重要，就職兩周年的時候，現在正值空汙季，空氣品質不好，但是現在已經十二月二十八日，「我歡迎市民朋友們抬頭看看今天的天空，感受到我們改善空氣品質的成果」。

盧秀燕也對拚經濟有感指出，活水經濟要加強台中市的經濟，從中央、地方、外國在台中市的投資達到超過七千億元，那這是全國第一名，招商引資的策略跟服務奏效。

舉辦台中購物節、台灣燈會鼓勵各地的民眾到台中市來消費，創造台中市經濟商機很重要的方法。

盧秀燕說，她是六都唯一的女性，在托育、長輩的照顧，還有弱勢、身障朋友的照顧特別的關心，她上任之前，台中市的公托公幼親子館是全國最後六都裡面最差的，他她上任後大力投資建設在這方面，親子館她上任的時候只有四座，2022年會建到十七座，上任之後，全台中市的公托只有五座，現在增加到十四座。

「台中有成果，我們不會以此自滿，我們還會加速前進，繼續努力」，她感謝市民朋友這兩年以來支持鼓勵，日前一項民調，台中市民的幸福感超過了80％，全國第一，身為一位市長，身為所有的市政團隊，市民對自己的城市感到光榮，感到滿意，「這對我們來講，真是莫大的鼓勵」，市府團隊會繼續努力。

(中時 )