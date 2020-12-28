蔡英文總統28日到雲林縣北港朝天宮參加水陸大法會，提醒國人最近全世界疫情變得比較嚴重，接下來的連假一定要做好防疫工作，她有信心在神明的保護下，加上大家努力把防疫做好，明年一定會是更好的一年。

蔡英文總統在北港朝天宮水陸大法會最後一天為國人祈福，感謝朝天宮的邀請，讓大家可以一起為台灣祈福，媽祖信仰在眾人的生活中是非常重要的，尤其是每年3月媽祖聖誕遶境，可說是全民的運動，佛教更是生活中重要的宗教，也是長久以來撫慰人心、安定社會的重要力量。

蔡英文總統表示，她去年參加白沙屯媽祖遶境，走了3、4公里，感受非常深，一路上很多信徒在大太陽下虔誠行走、在路邊分送點心飲料，互相鼓勵，讓遶境活動圓滿完成，更體會台灣人團結的精神，就是這個精神，讓台灣度過1次又1次的難關與挑戰。

蔡英文總統說，除了神明法會，我們自己也要防疫，今年台灣的疫情控制得宜，能夠安心的拚經濟，在國內也可以放心旅遊，都是因為大家有依照指揮中心的指示防疫，也非常感謝全國宮廟的配合，在疫情早期取消遶境活動，讓疫情可以很快受控制。

蔡英文總統最後提醒大家，最近世界上的疫情又變得比較嚴重，我們絕對不可以放鬆，尤其是接下來的連假，如果有旅行計畫，呼籲一定要戴口罩、勤洗手。但她有信心，在佛祖、媽祖的保護下，加上民眾自己努力防疫，明年一定會是更好的一年。

(中時 )