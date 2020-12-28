魚油中的不飽和脂肪酸EPA、DHA具有降低三酸甘油脂，改善血壓、降低心血管疾病的機率，許多民眾每日都會從健康食品中攝取，今食藥署公告訂定「食品原料魚油之使用限制」，放寬魚油所含EPA、DHA作為食品原料使用於「特定疾病配方食品」的總量，從過去的每日食用量為2公克放寬至5公克，此次修改可望讓許多癌症、消化功能不全以及無法順利進食的病友受惠。

食藥署指出，過去魚油原料作為特定疾病的配方食品的添加物時，要求其所含的EPA、DHA總量與一般人的每日攝取量相同，為2公克以下，但現在有越來越多國際研究證實，特定疾病患者如癌症、消化功能不全、無法用正常進食方式等患者，每日所攝取的EPA、DHA總含量若仍為2公克，以不足以支撐良好體力與健康。

考量到上述特定疾病患者每日依賴液態食品維生，食藥署此次參考歐洲食品安全局標準，放寬每日所攝取的EPA、DHA總量上限，食品組科長廖家鼎進一步說明，雖然大量攝取EPA、DHA可能會有自發性出血的風險，但近期歐洲研究說明，即便每日攝取量達5公克，距離健康風險仍有很遠的一段距離，但考量到一般民眾擁有自主進食能力，能從其他地方攝取EPA、DHA，因此暫時仍規定一般食品的每日攝取上限為2公克。

此次修正於今天公告後正式生效，食藥署表示，未來若經查獲食品中所含的原料不符規定者，可依食品安全衛生管理法第48條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中時 )