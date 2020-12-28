永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2007年至去年間，假藉投資基金，獲利豐厚，12年間陸續詐騙、侵占前岳母、前妻及客戶共10人近9000萬元，事實上錢都被游男拿去投資期貨虧光光。台北地檢署今依違反銀行法、業務侵占、洗錢、詐欺取財等罪起訴游男。

去年有立委爆料，指永豐銀理專涉盜領客戶存款。永豐銀去年8月19日發現忠孝分行游男與客戶資金往來異常，向檢調報案，並將游停職配合調查。北檢去年8月20日傳喚游到案，訊後諭令游限制出境、出海及住居。

檢調調查，游男自2007年至2016年間，向前岳母、前妻宣稱以他名義購買基金等金融商品，可享有手續費及管理費優惠，誘使岳母等人提供帳戶，並匯款1190萬元至他帳戶，但實際上卻未投資基金，而是轉投資期貨虧光。

游男另於2012年利用蘇姓客戶年邁，誆稱銀行有一群理專，可事先獲取法拍屋訊息，若交給他投資，每月投資利息6萬2500元，騙走蘇500萬，迄今未還。之後游又對蘇婦女兒騙走1200萬元。

另外，游還在2016年入侵前岳母的網路銀行，盜領2萬8000元，並趁旅居美國客戶長期不在國內，取得其授權，自網銀盜領款項轉匯至他前岳母帳戶，供自己投資期貨之用。

此外，游還向闕姓、官姓等6名投資人以投資名義，侵吞621萬台幣、195萬7743元美金、20萬元南非幣。

(中時 )