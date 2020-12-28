新冠肺炎疫情與防疫封鎖指施導致的油價崩跌，使本來就已陷入低迷的能源業雪上加霜，成為今年表現最差的產業。在2020年即將封關之際，分析師列出因這個非比尋常的一年而表現最差的能源股，其中以油田服務巨擘斯倫貝謝（Schlumberger）排名第一。

疫苗的開發與開始接種在第四季帶動石油與天然氣類股走高，但即使如此，能源股仍是表現最差的類股，許多公司的市值損失數十億、甚至數百億美元。

2020年表現最差的能源股也包括一些能源業的巨頭。從綜合性油氣公司到勘探與生產、輪油管線、煉油，以及油田服務等，沒有任何一個油氣產業能在2020年的血洗中倖免。

在疫苗的開打可望使明年回到某種正常情況的樂觀預期帶動下，能源股在11月與12月大部分時間上漲，不過研究數據顯示，截至12月22日，標普500指數能源股指數今年以來仍然暴跌38%。

同一期間，標普500指數整體上漲逾14%，表現倒數第二名的金融股也僅跌了7.4%，這也表示能源股以相當大的落後差距成為最大的輸家。

在輝瑞和BioNTech於11月9日率先公布在新冠肺炎疫苖上取得突破性進展之前，油氣產業不僅是2020年股市最大的輸家，也成為股市有史以來表現最差的族群，在今年1至10月間，能源股下跌了52.5%。

不過，自10月底以來能源股上漲逾27%，表現超越其他所有類股，也優於標普500指數同一期間的12%漲幅。

儘管第四季走勢強勁，且可望創下1989年來最大單季漲幅，但能源業仍是今年表現最差的產業，其中一些能源巨頭的表現甚至大幅落後低迷不振的整體能源業。

投顧The Motley Fool出具報告點名今年表現最差的能源公司，其中排名第一的即是全球最大油田服務公司斯倫貝謝。該公司第四季股價上漲23%，但今年以來已經將近腰斬，跌掉了47%。截至12月22日其市值已經暴跌逾200億美元，僅剩不到300億美元。

美國頁岩油氣勘探公司EOG Resources今年股價下跌42%，市值跌掉近200億美元。

全球最大石油公司埃克森美孚今年來股價也下跌約42%，市值崩跌逾1,100億美元，截至12月22日收盤其市值僅剩1,740億美元。今年埃克森美孚甚至遭道瓊工業平均指數剔除，失去自1928年以來一直維持的30大藍籌股地位。

美國跨國能源公司Phillips 66今年來股價下挫40%，身價跌掉約200億美元。

輸油管線巨頭金德·摩根公司（Kinder Morgan）今年來股價亦跌了40%。

儘管能源股今年股價重挫，但分析師看好價值型投資人可能追捧被低估的股票，能源股明年可望走向復甦，延續今年第四季的反彈升勢，漲幅落後加上估值偏低，可望使能源股成為2021年全球股市表現最好的類股。

(時報資訊)