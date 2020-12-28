PVC行情持續看俏，目前依舊扮演台塑(1301)本業獲利的重要來源，在疫情、航運報價以及韓國工安事故等因素下，PVC報價持續有撐，有利於台塑營運，且近期石化產品價格大漲，台塑第四季本業獲利將比第三季倍增。

台塑認為，目前大部分石化產品行情已高於疫情前水準，其中PVC及EVA更創下近9年新高，但因12月有麥寮SAP廠、正丁醇廠及寧波SAP廠歲修，開工率低於11月，預估12月營業額會與11月相當。

以第四季來說，由於台塑第四季歲修廠數比第三季減少，且為部分石化產品需求旺季，故認為第四季營收會高於第三季，加上近期石化產品價格大漲，預期本業獲利將比第三季倍增。

PVC系列佔台塑產品中營收比重約為25%，是目前本業獲利的重要來源，目前第四季整體市場延續先前供需緊俏態勢，塑膠產品報價仍呈現上漲趨勢。

PVC市場短期持續供不應求，主要原因包括台塑美國及Westlake年底前仍無法解除不可抗力狀態，短期內無法恢復正常出口量；大陸因下游需求暢旺，PVC庫存由年初高點492,700噸降至65,200噸，且內需價格高於國際行情，預估可供出口數量有限；韓國LG輕油裂解廠火災，影響PVC廠開工率僅7成；國際海運艙位、貨櫃持續緊繃，影響PVC市場供貨，且海運費上漲，均有利於PVC報價支撐。

除本業外，台塑兩大業外方面，台塑化(6505)受惠於油價落底反彈的趨勢，台塑美國在2020年工檢結束等因素，2021年可望獲利回到正常水平，將有利於台塑明年度營運表現。

(時報資訊)