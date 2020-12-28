國民黨28日發動全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨主席江啟臣（左）、秘書長李乾龍（右）等人出席，呼籲大家連署反萊豬公投法。（鄧博仁攝）

國民黨28日發動全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨主席江啟臣等人出席，呼籲大家連署反萊豬公投法。（鄧博仁攝）

立法院24日通過開放萊豬9項行政命令，國民黨中央今串連22縣市在各地同步開記者會，宣布推動反萊豬公投連署，力求在明年8月28日進行公投。黨主席江啟臣痛批，民進黨政府開放萊豬進口，至今已出現代議制度失能、食安管制失能等2大失能，國民黨將透過公投執行直接民權；祕書長李乾龍則表示，希望在2個月內，衝出60萬份連署書，展現民意。

江啟臣指出，8月28日是重要的日今，今年828蔡總統未經任何溝通，宣布開放萊豬；明年828公投日，則是人民行使公民權推翻萊豬政策，為自己的健康，決定自己吃什麼的重要一天。

他砲轟說，自蔡總統宣佈開放萊豬進口以來，行政院缺乏社會溝通，立院民進黨團自我閹割，凸顯代議制度、食安管制的2個失能，才會在超過6成至7成民眾反對萊豬，仍通過行政命令，還出現標章之亂，更顯示在野黨和民眾反對現階段開放有道理，萊豬管理不能只靠業者的自律和良心，要有明文規範；若只靠業者，就不需要政府，政府可以下台了。

江啟臣指出，由於代議制度失能，國民黨透過公投執行直接民權，呼籲中選會扮演好中立機關角色，國民黨推動第二階段連署，若明年能順利完成公投，更能確保高風險肉品不進一步開放，「公投是最後機會」，民進黨政府不願承擔的壓力、搞砸的爛攤、錯誤的決策，由人民承擔、收拾及修正。

李乾龍表示，第二階段連署僅短短2個月，國民黨非常有信心，希望衝出60萬份連署書努力，展現反萊豬的民意。文傳會主委王育敏說，民進黨「源頭開放萊豬，標章管制破功」，人民只能自救，萊豬公投不是國民黨的公投，而是全民的公投，下週起會遍地開花，在各地廣設連署點。

革實院長羅智強提到，民進黨開放萊豬想速戰速決，強行輾壓民意，認為進來後大家會適應，行政院長蘇貞昌還得意洋洋說「所有廠商都換約了」，但「只吃一餐台灣豬就好棒棒嗎？早晚餐怎麼辦？放毒、解毒的都是你，還要人民感謝你，這是什麼白蛇傳邏輯？」

他強調，公投可以改變國家違反民意的政策，公投沒過只能持續吃萊豬，公投過了就只要吃9個月；但公投不容易，不是單一政黨或個人可以完成。國民黨推動反萊豬公投，讓人民可以決定自己未來命運，絕不能讓民進黨看衰，把人民當塑膠。

(中時 )