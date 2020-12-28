美豬將於明年元旦大舉攻台，金門縣府、議會28日重申運用自治條例將「萊豬」阻絕於境外的決心。縣議長洪允典再拋出成立「金門自治區」守護鄉親的建議，目前也是縣農會理事長的蔡水游議員大力相挺，痛批民進黨無法無天，還說出乾脆靠向「阿共」、「獨立」的氣話，引來其他議員會心一笑。

這也是洪允典議長繼今年8月31日，痛批「小英女皇」出賣國人健康，力挺縣府訂定自治條例全面禁止進口，並主張成立「金門自治區」之後，再一次拋出同樣建議，表達對中央嚴重不滿的心聲。

縣議長洪允典再拋出成立「金門自治區」守護鄉親的建議。（李金生攝）

縣長楊鎮浯、議長洪允典率同府、會團隊出席，齊聲表達維護鄉親健康的嚴正立場。（李金生攝）

洪允典強調，民進黨政府作法蠻橫，即使國人公投反對，也如同「狗吠火車」沒用，還不如

成立「金門自治區」自己做好維護鄉親健康的事。他還特別說明，「獨立」可能對不起祖先，也會有國土分裂之虞，但成立自治區總可以吧！

蔡水游則表示，全球有100多個國家禁止「萊豬」，因為他們知道含瘦肉精對心臟不好，吃多了要吃「威而鋼」，但老美卻將這種東西賣給友邦，實在很不道德，為了子子孫孫的健康，乾脆靠向中共算了。他今天也繼8月底府、會聯合向中央表達抗議時，再次喊出「獨立」就不受台灣控制的聲音，讓府、會主管都能感受他身為農會理事長，對鄉親健康的嚴重焦慮。

國民黨金門縣黨部今天上午在縣議會，配合全台22縣市串連舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，縣長楊鎮浯、議長洪允典率同府、會團隊出席，齊聲表達維護鄉親健康的嚴正立場。

議員們痛罵民進黨無法無天，罔顧國人健康，強調相較於台灣其他縣市易於流通，隔著大海的金門只要做好碼頭、機場的把關工作，就可阻絕萊豬上岸。

楊鎮浯縣長強調，縣府會全力做好學校午餐和社區共餐的肉品管制，並由秘書長組成稽查專責小組，同時衛生局也添購檢驗設備，檢驗作業可以自己來，並落實標章制度，不配合的業者就公告周知。

(中時 )