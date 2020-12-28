美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》（Titanic），1997年上映轟動全世界，劇情改編自1912年發生的鐵達尼號沈船事件，淒美的悲劇成為永遠的經典，更捧紅了男女主角李奧納多狄卡皮歐和凱特溫絲蕾，日前有英國紀錄片公開鐵達尼號當年的秘辛，也首度曝光了法官審理此案時所寫的日記。

紀錄片《Titanic's Lost Evidence》中提到，當年負責調查鐵達尼號的法官名為約翰(John Bigham)，他過世後，子孫在家中找到一個盒子，裡面裝著紅色日記本，日記內詳細記載，鐵達尼號沉沒當晚曾收到冰山警告，然而船長卻沒有立即發布緊急狀況，船速也沒有減慢。

歷史學家質疑，船長沒有採取任何行動，很可能是受到壓力，由於船上的白星航運董事長，同時也是鐵達尼號所有人，當時急著抵達航程終點，要替郵輪舉辦盛大記者會，為了不耽誤時間，船長即使收到警告，仍然沒有減速，最後才造成悲劇發生。

鐵達尼號沈船造成1514人喪生。(圖/翻攝自推特)

鐵達尼號在當時是世界上最大的郵輪，事件造成1514人喪生，只有710名生還者，是史上最嚴重的船難，1985年時美國海軍軍官發現了鐵達尼號的殘骸，才開啟科學家對鐵達尼號的探查，也慢慢揭開鐵達尼號的神秘面紗。

(中時新聞網)