爭議30年的竹東工研院附近地區（原竹科三期）300多公頃區段徵收案，28日再度闖關內政部都市計畫委員會，時代力量立委邱顯智、陳椒華與民間團體、農民代表在立法院召開記者會，指出大新竹地區即將因台積電最新2奈米製程擴廠案，面臨嚴重的缺水危機，環境容受力無法再支應其他大規模不當開發案。

(中時 )