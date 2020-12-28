大新竹缺水危機 環團籲開發案要輕重緩急 19:302020/12/28 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立委邱顯智（左三）、陳椒華與民間團體、農民代表在立法院召開記者會，指出大新竹地區即將因台積電最新2奈米製程擴廠案，面臨嚴重的缺水危機。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爭議30年的竹東工研院附近地區（原竹科三期）300多公頃區段徵收案，28日再度闖關內政部都市計畫委員會，時代力量立委邱顯智、陳椒華與民間團體、農民代表在立法院召開記者會，指出大新竹地區即將因台積電最新2奈米製程擴廠案，面臨嚴重的缺水危機，環境容受力無法再支應其他大規模不當開發案。 宅經濟發威－NB熱 廣達穩居代工一哥 台積電傳加碼投資高雄 經濟部：確保水電供應充足 (中時 ) #危機 #開發案 #缺水 #立委 #大新竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫療管理平台 主動出擊護健康 04:102020/12/28 地方新聞 大里晚會星光雲集 接力唱台語歌 04:102020/12/28 生活新聞 深圳法院將審12港人案 美大使館籲陸即刻放人 15:122020/12/28 國際 發展「全建材」服務 環泥今年獲利可望衝3年新高 15:102020/12/28 財經 新竹縣跨年主持白冰冰hold全場 吳怡霈笑稱「美美當花瓶」 12:242020/12/28 娛樂 父賣嬰兒車籌醫藥費 中市府：助找工作、電視主播送冰箱 17:352020/12/28 生活 人頭帳戶案移轉量吃不消 高檢要警審慎移送 07:402020/12/28 社會 投資國片報捷 中環獲利稱王 04:102020/12/28 產業．科技 前主播王怡仁弟39歲擅運動卻「跑步暈倒」身亡 醫曝關鍵原因 10:592020/12/28 健康 國道10大事故熱區 國1最多、豐原大雅段登榜首 11:112020/12/28 生活 八大建商沒在怕 明年照推案 04:102020/12/28 產業．科技 生活熱門新聞 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 西門町巨乳妹徵乾爹！加LINE實測出爐 網爆黑暗真相 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 連3天體感「-1度」鄭明典曝霸王寒流原因 - 生活 自英返台3確診 發燒少年病毒量最高 指揮中心：發病日就是搭機日 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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