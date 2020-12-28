香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華28日表示，疫情下，香港兩大主題公園面臨很大財政困難，當局正就海洋公園的重組方案進行研究，希望2021年初公佈。至於會否再注資，他說到時再說。

據香港電台網站28日報導，邱騰華提到，很多人向他反映，希望盡量保留香港人的公園，但他認為保留亦要轉型，透過重新定位，發掘多些園內、園外優勢。他說，海洋公園地點方便，周邊包括有避風塘、珍寶海鮮舫等，若配合香港仔漁港發展、黃竹坑的更新等，令海洋公園不只有機動遊戲，也會有不同經歷及樂趣。

另外，邱騰華說，由2019年社會動盪至今，特區政府已動用超過46億港元資助旅遊業界，希望保住行業。2020年1月至9月底，沒有申請續期或被撤銷牌照的旅行代理商有66間，數字與2019年同期相若。他說，旅遊業界正轉型，也樂意討論當疫情好轉時，包括如何利用大灣區發展，優化一程多站安排。

(工商 )