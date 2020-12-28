新北市每年在市民廣場舉辦的萬人元旦升旗典禮，今年不開放一般民眾參加，改以線上直播方式與民互動。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真）

2021年跨年適逢疫情回溫，新北市每年在市民廣場舉辦的萬人元旦升旗典禮，經市府評估後，今宣布僅由市府團隊參與，不開放一般民眾參加，改以線上直播方式與民互動；至於29區公所舉辦的小型升旗典禮，若無法管控人潮並落實實聯制，同樣必須取消，各公所仍在評估中。

民政局長柯慶忠表示，往年舉辦元旦升旗典禮，共近萬市民一同參與國家慶典，今年因應疫情嚴峻，市府評估舉辦大型集會活動具人潮擁擠、近距離接觸不特定人士特性，且不易保持社交距離，有較高感染與傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

柯慶忠說，經審慎評估，決定縮小規模改為市府團隊內部行程，並以線上直播方式與民互動；原定元旦當日發送的限量帆布袋也取消發送，日後改以其他方式辦理。

至於29區公所的小型升旗典禮，若無法管控人潮並落實實聯制，同樣必須取消，目前確定板橋主場因應疫情縮小規模，不邀請市民與會，現場亦不發放宣導品；各區元旦活動辦理細節請洽詢各區公所。

(中時 )