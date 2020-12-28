紐籍機師違反防疫規定釀本土病例，因此未來機組員入境後擬居家檢疫7天且採檢陰性，才可進入社區。對此，台北市長柯文哲認為，應比照一般旅客居家檢疫14天，並設置專區或園區坐隔開，並諷衛福部長陳時中壓力很大。

柯文哲表示，若是他的做法，一般旅客居家檢疫14天，乾脆機師也應比照14天的標準，並且自主管理7天，只是要給這些機師或空服人員，設置專區或園區，和一般社會也要做隔開。

柯文哲認為，因為中央政府那些感染專家很多都是我以前台大同事，所以他們只要認為還可行，我們都想辦法配合，不過之前機師3至5天，以我專業立場來看，那是破口。

至於陳時中指柯「自己說謊」，柯文哲表示，這是媒體傳話，他不會在意什麼說謊不說謊。柯強調，主張全部公開，若陳時中說可以控制就不公開，不能控制就公開，但質疑控制與不控制是用哪一套標準來決定，所以應公布一套規則，並解釋規則如何訂定。

柯文哲指出，針對紐籍機師足跡，連我們這些專家都嚇一跳，很怕突破防疫網，若到社區感染更是不得了，陳時中當時壓力應該也很大，所以陳時中的說法，他不在意，有時候媒體傳話的時候會讓人誤會。

此外，針對英國班機回來有人發燒，柯文哲說，如果真的是發燒，把他攔下來就好，看他的登機前檢查紀錄，而且從英國到台灣飛機，飛行時間10幾個小，若真的是發燒上飛機那慘了，全飛機這麼多人要怎麼處理？

衛福部長陳時中。（黃世麒攝）

(中時 )