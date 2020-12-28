儘管柯瑞全場投進5顆三分球，攻下全場最高36分，可是勇士想拿首勝，還是要靠柯瑞的妹夫達米安李！靠著達米安李最後2.3秒投進逆轉三分球，勇士終場129比128驚險擊退地主公牛，總算中止開季2連敗頹勢，本季第1勝到手。

雙方打到讀秒階段，公牛靠著波特最後54.1秒的三分球，取得126比121領先，沒想到勇士先靠柯瑞完成三分打，接著盧尼點進追平兩分，儘管拉文最後5秒投進中距離，幫助公牛重新超前，達米安李卻埋伏弧頂投進接近絕殺的三分外線。

儘管勇士贏球仍靠柯瑞妹夫達米安李，柯瑞卻是勇士得以緊咬比數的幕後功臣，他全場投25中11，含三分球投15中5，光在下半場，他就拿下25分，威金斯也突破低潮拿下19分，帕斯卡15分，不過烏布雷仍投不進加盟勇士手顆三分球。

差點有機會成為致勝功臣的公牛後衛拉文，全場投23中11，貢獻33分、7籃板及3助攻，麥卡尼恩也有23分進帳，溫戴爾卡特22分、13籃板，懷特20分、7籃板及5助攻，公牛目前苦吞開季3連敗，畢竟他們早就不是昔日那支東區強豪了。

(中時 )