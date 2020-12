在官網以外的地方買Airpods的時候是不是非常害怕受騙?大家別擔心,有了最完整的AirPods檢查指南,了解如何發現假AirPods,就不需再提心吊膽。

真假AirPods檢查指南

步驟1:檢查序列號是否能在Apple官網登入

在過去,這是識別假AirPods最可靠的方法,但如前面提到,現在連假的序列號都可以登入官網,因此這個方法只是檢查的第一步。在包裝盒上或打開充電盒可以找到這個唯一的Apple AirPods序列號,如下所示:

分辨真假AirPods步驟1:檢查序列號是否能在Apple官網登入。(照片來源:legitcheck)

寫下該代碼後,進入官網的驗證頁面。在那兒,只需輸入序列號即可,這是我們將發現您的AirPods是假的還是真實的方法。https://checkcoverage.apple.com

步驟2:仔細檢查耳機的頂端

分辨真假AirPods步驟2:仔細檢查耳機的頂端。(照片來源:legitcheck)

正牌Airpods的揚聲器和旁邊的圓圈會對齊在同樣的水平,但上圖右邊假Airpods的揚聲器與旁邊的圓圈就沒有正確對齊。除此之外,如果仔細檢查網格,會發現質量有所不同。

步驟3:查看AirPods的底部

分辨真假AirPods步驟3:查看AirPods的底部。(照片來源:legitcheck)

檢查Airpods底部的收音麥克風,如圖所見,真假Airpods的麥克風形狀不同。雖然在正版AirPods上的麥克風形狀也有所不同,但應始終為橢圓形。另一方面,盜版AirPods上的麥克風形狀更接近圓形,而不是橢圓形。

此外,還會注意到底部有兩個白色條帶的差異,不僅顏色有所不同,假AirPods的位置更深。

步驟4:檢查充電盒的充電孔

分辨真假AirPods步驟4:檢查充電盒的充電孔。(照片來源:legitcheck)

將充電盒翻過來,看看充電孔。如圖所見,假貨的金屬輪廓較厚,因此形狀不太一樣。除此之外,即使圖中真假AirPods的拍攝角度不同,但兩者在顏色上還是有些差異。

到目前為止,已編提到的方法是有關如何驗證Airpods真偽的最佳方法。接下來的方法仍然是可靠的方法,但較適用於品質極差的盜版貨。

步驟5:檢查充電盒表面

看一下充電盒的背面,我們發現了三個主要缺陷。

分辨真假AirPods步驟5:檢查充電盒表面。(照片來源:legitcheck)

假AirPods圓圈按鈕的位置要比正版上的位置還要高一些。此外,「Designed by Apple in California / Assembled in China」的文字不僅在假AirPods充電盒上比較粗,而且還以不同的灰色陰影印刷。

而且,盒蓋掀開處和文字之間的間距是不同的,我們在灰色框中突出顯示了差異。

最後一點是在盒蓋掀開處的差異。這是一個更詳細的圖片比較:

分辨真假AirPods最後步驟,檢查盒蓋掀開處的差異。(照片來源:legitcheck)

如您所見,在假AirPods外殼上,鉸鏈的分割方式明顯更清晰。這再次表明缺乏工藝和質量,因為假冒的製造商為了更低成本而妥協。

最重要的是,盜版充電盒在鉸鏈上使用了類似鏡子的材料,比正版充電盒上的材料反射更多的光澤。

然而,本文提供的都是在購買之後的檢查,以防萬一,建議大家還是在官網上購買,如果真的還是想從其他地方購買較便宜的,記得使用PChome或Momo這種大型購物網站,萬一真的買到假貨,也比較好找到地方求償。

(科技)