在官網以外的地方買Airpods的時候是不是非常害怕受騙？大家別擔心，有了最完整的AirPods檢查指南，了解如何發現假AirPods，就不需再提心吊膽。

真假AirPods檢查指南

步驟1：檢查序列號是否能在Apple官網登入

在過去，這是識別假AirPods最可靠的方法，但如前面提到，現在連假的序列號都可以登入官網，因此這個方法只是檢查的第一步。在包裝盒上或打開充電盒可以找到這個唯一的Apple AirPods序列號，如下所示：

分辨真假AirPods步驟1：檢查序列號是否能在Apple官網登入。（照片來源：legitcheck）

寫下該代碼後，進入官網的驗證頁面。在那兒，只需輸入序列號即可，這是我們將發現您的AirPods是假的還是真實的方法。https://checkcoverage.apple.com

步驟2：仔細檢查耳機的頂端

分辨真假AirPods步驟2：仔細檢查耳機的頂端。（照片來源：legitcheck）

正牌Airpods的揚聲器和旁邊的圓圈會對齊在同樣的水平，但上圖右邊假Airpods的揚聲器與旁邊的圓圈就沒有正確對齊。除此之外，如果仔細檢查網格，會發現質量有所不同。

步驟3：查看AirPods的底部

分辨真假AirPods步驟3：查看AirPods的底部。（照片來源：legitcheck）

檢查Airpods底部的收音麥克風，如圖所見，真假Airpods的麥克風形狀不同。雖然在正版AirPods上的麥克風形狀也有所不同，但應始終為橢圓形。另一方面，盜版AirPods上的麥克風形狀更接近圓形，而不是橢圓形。

此外，還會注意到底部有兩個白色條帶的差異，不僅顏色有所不同，假AirPods的位置更深。

步驟4：檢查充電盒的充電孔

分辨真假AirPods步驟4：檢查充電盒的充電孔。（照片來源：legitcheck）

將充電盒翻過來，看看充電孔。如圖所見，假貨的金屬輪廓較厚，因此形狀不太一樣。除此之外，即使圖中真假AirPods的拍攝角度不同，但兩者在顏色上還是有些差異。

到目前為止，已編提到的方法是有關如何驗證Airpods真偽的最佳方法。接下來的方法仍然是可靠的方法，但較適用於品質極差的盜版貨。

步驟5：檢查充電盒表面

看一下充電盒的背面，我們發現了三個主要缺陷。

分辨真假AirPods步驟5：檢查充電盒表面。（照片來源：legitcheck）

假AirPods圓圈按鈕的位置要比正版上的位置還要高一些。此外，「Designed by Apple in California / Assembled in China」的文字不僅在假AirPods充電盒上比較粗，而且還以不同的灰色陰影印刷。

而且，盒蓋掀開處和文字之間的間距是不同的，我們在灰色框中突出顯示了差異。

最後一點是在盒蓋掀開處的差異。這是一個更詳細的圖片比較：

分辨真假AirPods最後步驟，檢查盒蓋掀開處的差異。（照片來源：legitcheck）

如您所見，在假AirPods外殼上，鉸鏈的分割方式明顯更清晰。這再次表明缺乏工藝和質量，因為假冒的製造商為了更低成本而妥協。

最重要的是，盜版充電盒在鉸鏈上使用了類似鏡子的材料，比正版充電盒上的材料反射更多的光澤。

然而，本文提供的都是在購買之後的檢查，以防萬一，建議大家還是在官網上購買，如果真的還是想從其他地方購買較便宜的，記得使用PChome或Momo這種大型購物網站，萬一真的買到假貨，也比較好找到地方求償。

(科技)