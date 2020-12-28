泡麵是許多人的宵夜好夥伴，不過近日有網友討論「已經有一堆人開始不太吃泡麵」貼文一出引起眾人好奇，推究背後原因，有網友點出2大致命敗筆，直嘆：「回不去了」。

原PO在PTT發文寫道「以前還真的蠻喜歡吃泡麵的，但是泡麵現在越來越貴，尤其碗裝的，吃一碗根本吃不飽，吃兩碗我直接去吃便當或者小吃攤大碗麵就好了，還比較沒那麼空虛，想問有人跟我一樣已經不太吃泡麵了嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不吃了+1，根本吃不飽」、「真的吃不飽....想吃兩碗又覺得去吃別的更好」、「價格越來越貴，一碗40、50還沒飽足感」、「價格老早回不去了，以後也只會繼續漲價而已」、「碗裝的也是吃不飽啊，麵都好少」。

總結網友意見，多數人一致認為吃不飽跟價格越來越貴是兩大致命敗筆，由於物價上漲，泡麵也跟著漲價，泡麵不像以往「俗又大碗」，若只想花20、30元恐怕只能吃到杯麵，因此不少網友認為吃不飽，除非把湯喝光，但鈉含量太高，若三餐都吃泡麵，恐怕沒省到錢，對身體也不健康，不如吃便當。

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(中時新聞網)