立法院通過萊豬開放行政命令，如今立法院總務處裁示，明年2月辦理便當採購希望業者提供肉品來源，民眾忍不住怒批，綠委自己都不想吃萊豬，好意思讓台灣人吃？對此，台北市長柯文哲怒嗆民進黨「別人的囝死袂了」。

因應萊豬明年元旦進口，立法院總務處傳出日前決議，明年2月辦理便當採購時，希望業者提供肉品來源，立法院祕書長林志嘉也證實有此疊決定，遭國民黨抨擊，綠委帶頭開放萊豬，怎麼自己卻不敢吃。

柯文哲表示，就一句話「別人的囝死袂了」（意指別人的孩子死不完），這就是政治不正確，如果你民進黨要在立法院通過，你就不要去做這種動作，這只是多了人家罵你的的理由。

此外，立法院上週將9項萊豬相關行政命令與附帶決議，全數通過准予備查，但部分縣市地方自治條例訂有瘦肉精零檢出規定，與行政命令牴觸，行政院僅稱說會跟地方溝通。

對此，柯文哲指出，他們號稱會溝通，我就等他們來溝通，「我看都是有溝沒有通」。

(中時 )