今年「IBI Awards國際美妝大賞」採線上舉行，超過30國的菁英線上投稿爭霸，台北城市科技大學化妝品應用與管理系學生林庭鈺與何欣宜，分別榮獲彩妝與髮型冠軍，何欣宜第一次參賽就得國際首獎，立志成為造型師，在國際上創作出獨特的美麗。

IBI Awards國際美妝大賞是時尚界重要國際年度賽事，首創於2018年由美國紐約為主辦地，今年集結來自超過30個國家線上投稿的優秀美妝與髮型作品，比的不只是技術，包含攝影氛圍與模特兒的情緒姿勢引導等整體主題。

何欣宜以「假象」作品榮獲髮型冠軍，創作概念主述現代人面臨的龐大壓力，運用扭轉鐵絲與髮片的層層疊疊糾纏，三角型與圓型交錯，象徵心底負能量隨時爆發，因此而創作出充滿氣勢的髮藝作品。

這是何欣宜第一次參賽，第一時間知道獲獎時喜極而泣久久無法言語，飛快打電話給金門的家人報喜，家人一開始以為是同名同姓，當她把作品放在社群媒體上，教過他的金門農工的體育老師勉勵她再接再勵，讓支身在台北求學的她倍感溫暖。

何欣宜花了2個月以上修改與準備作品，作品裝置到模特兒頭上進行拍攝，藉著不同的打光技巧像側光、貝殼光等嘗試，終於拍攝出屬於她心中的完美作品，經歷這次的比賽，她不只學習技藝、團隊合作的重要，更感謝師長的耐心指導。

林庭鈺以「沉淪」為主題，敘述愛情中的紛爭與傷害，唇膏以黑色漸層，疊上藍、紫色強調憂鬱的氛圍，且運用黑色顏料在脖子區塊造成斑駁感仿如一片沼澤，造型吸睛榮獲學生彩妝組冠軍。

林庭鈺在課餘時還參加「時尚形象社」社團，她認為社團的老師教導的內容不只有技術，還有修圖軟體的後製應用，對於未來從創作型的時尚工作獲益匪淺。

(中時 )