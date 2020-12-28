罷免黃捷明年2月6日投票，民進黨高雄巿黨部主委趙天麟表態聲援，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮28日表示，會對不適任或被詬病的議員提出質疑，公民團體如果有需要市黨部協助，黨部在能量範圍內，都會全力協助。

曹桓榮說，罷捷既已成案，應由鳳山巿民自決，行使公民權。國民黨高雄市黨部不是特別針對誰去罷免，而是當有人過去用雙重標準對待不同政府的角度去監督時，不能今是昨非或者昨是今非，自己要對自己的言論行為負責。

依選罷法規定，罷捷如要通過，同意票數要達原選舉區選舉人總數4分之1以上，且有效同意票數必須多於不同意票數，粗估門檻高達7萬1956票，而2018年在韓流加持下，國民黨在鳳山4席巿議員當選的得票數是9萬2926票。

黃捷本屆得票數1萬8420票，但罷免卻要7萬餘票，尤其罷免投票率向來冷，即使像罷韓，在民進黨背後操盤的高度動員下，也才達到4成2，罷免黃捷等於要2年前投給國民黨巿議員的鳳山選民有7成8出來投票，才有機會達標。

(中時 )