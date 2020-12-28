眾所皆知，癌細胞的特色是細胞基因突變，導致細胞不受限制的不斷複製及增殖，接著脫離原來的環境，進行局部或遠處轉移。目前治療癌症最好的方法是「早期發現早期治療」。有30年專業抗癌臨床經驗的義大癌治療醫院輔助整合醫學科主任陳明豐醫師，在《浴火重生‧癌症康復全書》中提到，如果一個人身體內部微環境，一直都是屬於適合癌細胞生長的狀態時，不但會影響各種癌症治療的效果，也會導致日後癌症容易復發或轉移。如何調整癌症內在微環境，已成為治療及預防癌症復發重要的課題。以下為重點書摘：

不管是手術、化學治療、放射治療或標靶療法，我們常發現，腫瘤在治療縮小或消失後，很快的復發或轉移。其原因相當多，有些是由於手術沒有完全清除腫瘤；有些則是癌細胞因基因發生突變，對化療藥物、放射線或標靶藥物產生了抗藥性，因此得以存活下來；另一個常見的原因則是吾人身體內部微環境一直是屬於適合癌細胞生長的環境，此稱「癌症內在微環境」。

●癌症內在微環境的三大特色

1.癌細胞的代謝異常

我們的細胞，必須利用各種營養素（如：葡萄糖）進行代謝產生能量。正常的細胞利用葡萄糖產生能量時，是先以酵素將六個碳的葡萄糖（glucose）分解成兩個三個碳的丙酮酸（pyruvate）；此過程稱糖酵解（glycolysis），可產生兩個ATP（生物能量單位）。丙酮酸的代謝衍生物進一步被送進粒線體（細胞發電廠），利用氧分子（O2），製造三十六個ATP。

也就是說，我們身體細胞產生能量的來源主要來自粒線體，少數來自糖酵解。大多數癌細胞由於粒線體受傷，無法充分利用氧氣來產生充足能量，因此，必須利用大量葡萄糖進行糖酵解來產生能量，供其細胞複製及分裂使用。

另一方面，糖酵解產生的丙酮酸（pyruvate）會進一步分解成為二氧化碳及乳酸（lactic acid），後者會使癌細胞周圍環境變成酸性，有利於癌細胞的擴散及轉移。

癌細胞喜歡吃糖的程度是正常細胞的十五至二十倍。由於癌細胞強烈強奪葡萄糖，其周圍環境會變成低糖狀態，導致免疫細胞（如：毒殺性T淋巴球細胞）缺乏葡萄糖去產生能量，降低殺害癌細胞的能力。我們可以說，糖代謝的異常是癌細胞第一個特色。我們就可以核醫掃描儀器，偵測惡性腫瘤所在部位。通常正子掃描反應越明顯，也代表癌細胞的糖代謝活性越強烈。

2.慢性發炎反應

癌症內在環境第二個特色就是「慢性發炎反應」。長期慢性發炎很容易誘發癌症，另一方面，癌細胞本身也會誘導慢性發炎反應。

我們都知道，當我們的身體那裡有發炎時，一開始就會有紅腫反應，那是受傷組織分泌一些細胞激素，來誘導血管擴張，同時吸引許多白血球集中到受傷部位。它們一方面殺死入侵的病毒或細菌，同時清理壞死掉的細胞或組織。最後開始進行組織修復，發炎反應就會自然消退。癌細胞則會誘導慢性發炎反應，不但釋放血管新生因子去誘導更多新生血管，以利癌細胞吸收更多營養長大，也有利於癌細胞的轉移。

因此，身體任何部位若有慢性發炎，應該積極治療以避免誘導癌症發生。目前已經知道，積極治療慢性B型或C型肝炎，不但可避免形成肝硬化，也可以降低肝癌的發生率。已經罹患癌症的患者，若積極透過飲食或藥物去減輕炎症，一方面可以提升癌症的治療效果，也可以減少復發的機會。

3.抗癌免疫功能低下

癌症內在環境第三個特色就是「抗癌免疫功能低下」。事實上，正常人身體內每天也都會有許多癌細胞出現，只是我們的免疫細胞會發現它們，並將它們摧毀。

當我們體內持續糖分過高、慢性發炎或長期精神壓力時，免疫細胞殺癌的能力會降低，讓癌細胞有生存及擴張的機會。另一方面，癌細胞本身也會產生一些蛋白質（如：PD-L1）或釋放一些細胞激素，去抑制免疫細胞的攻擊。提升癌症患者的抗癌免疫能力，不但可以延長患者的存活期，還能夠減少復發或轉移的機會。

●六大癌症微環境調整法

那麼如何透過飲食、生活習慣或藥物去調整癌症內在微環境呢？本人在此提供一些意見供參考：

1.飲食盡量採用低升糖指數飲食

所謂「高升糖指數食物」乃是指吃下去後會很快引起血糖升高的食物。這類的食物不但會引起血糖上升，而且會誘導大量胰島素的分泌，導致血糖降低，使血糖上下震盪的幅度變大，同時引起嚴重飢餓感。高血糖或過多的胰島素都會刺激腫瘤的成長。

相反的，所謂「低升糖指數食物」乃是指吃下去後血糖緩慢上升的食物。這類食物不但比較不會引起高血糖，也不會誘導過多胰島素的分泌。相對的，也比較不會誘導血糖降低，引起嚴重的飢餓感。

典型的「高升糖指數食物」之澱粉性食物如：白米飯、麵包或麵條等，至於未加工的澱粉性食物（如：糙米、五穀及全麥麵包等）則屬於「低升糖指數食物」。平時應盡量以未加工的糙米或五穀當主食，減少含糖食物的攝取，並且少吃太甜的水果 （如：西瓜、哈密瓜）。有血糖偏高的患者應積極以降血糖藥物（如：metformin）協助控制血糖。

2.均衡的營養，但增加魚類及海底植物的比率

均衡的營養包括穀類（主食）、蛋白質與脂肪食物及蔬菜水果。魚、肉、蛋、奶及豆類製品都可吃，但建議增加魚肉比例（尤其是中、小型海魚，如：秋刀魚、鯖魚、鰹魚等）。若無甲狀腺機能亢進，可多吃海帶、海藻、海菜等食物。魚肉及海底植物可增加身體ω-3脂肪酸的比率，減輕發炎。

3.補充益生菌及含多醣的食物

適當補充益生菌，不但可以調整腸胃功能，同時可以提升抗癌免疫力。若無痛風或高尿酸血症，可多吃菇類或海藻類食物，其中的多醣體可以提升抗癌免疫力。癌症患者接受化學治療時，若經濟許可，建議可服用雲芝多醣（PSK），一方面可以減輕化學治療所引起的神經及骨髓的傷害，另一方面則也可保護免疫細胞維持正常功能，減少將來的復發及轉移。

4.運動及鍛鍊深呼吸

若患者體力許可的話，建議每天運動（如：快走），至少三十分鐘。每天鍛練深呼吸，至少兩次，每次至少十分鐘。運動及深呼吸皆可降低精神壓力，有助免疫力的回升。

5.注射高劑量維生素C

靜脈注射高劑量維生素C不但具有直接殺傷癌細胞的作用，而且可以保護正常細胞，減少化療或放療引起的副作用。此外，靜脈注射高劑量維生素C還可以改善癌症患者體內的發炎，並提升免疫力，可以說是改善癌症內在微環境安全、便宜又有效的治療方法。

6.靜脈內低能量雷射

靜脈內低能量雷射是讓血液中的白血球的粒線體吸收光能量，轉換為生物能量（ATP）。它是一種提升免疫力、改善循環、降低發炎又能促進組織修復之治療方法。過去我們常建議患者於放療或化療結束後，接受靜脈內低能量雷射，以修復全身受傷的細胞（特別是免疫細胞），同時調整癌症內在微環境。我們的研究室最近的細胞培養及動物實驗發現，注射高劑量維生素C與靜脈內低能量雷射兩種療法合併，有相加乘對抗癌症的效果，但對正常細胞卻沒有傷害。臨床上注射高劑量維生素C與靜脈內低能量雷射合併的治療效果，值得進一步觀察。(編輯梁惠明)

《浴火重生‧癌症康復全書》書封。(圖/柿子文化提供)

(中時新聞網)