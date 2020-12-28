蔡政府宣布自元旦起萊豬可開放進口，藍營大力反萊豬，但也有人質疑，多數豬農反彈力道似乎不如預期。蘇揆上午表示，台灣守住了非洲豬瘟，現在豬肉可以銷日本，日本還不能銷台灣，所以為什麼豬農對蔡總統開放有信心，就是豬農對自己的豬肉有信心。

監察院上午到行政院進行巡察，蘇揆表示，開放美豬、美牛來台，其實是在解決台美之間多少年來的貿易障礙，這不是用什麼條件去交換，而是展現台灣的政府有誠意有能力解決問題，有決心要讓台美關係走向更好，

他說，政府也做好萬全的準備，對於這次美豬美牛的進口，做5大措施，對新進口要赴美查廠、進口貨品要新增貨號，要逐批查驗，會清楚標示、也會嚴格稽查。不但如此，去年1月14日他到桃園機場要求百分百檢查豬肉，也被罵酷吏，但他堅持、幸好堅持，如果沒有百分之百檢查，今天還有豬肉吃嗎？台灣豬肉產業關係多少農民，上次口蹄疫時，台灣28000多個養豬場破產，只剩6000多家，農民血本無歸，最後飼料錢還要還。

蘇揆說，台灣守住了非洲豬瘟，中國現在一片紅，鄰近國家中只有台灣跟日本守住了，現在台灣豬肉可以銷日本、日本豬肉還不能銷台灣，所以為什麼豬農對蔡總統宣布開放有信心，就是豬農對自己的豬肉有信心。

他並說，經歷24年前台灣的口蹄疫，現在豬肉可以外銷，但要台灣外銷不能禁止人家來，做生意沒人這樣的；政府也絕對會讓學校營養午餐用本國食材，進口商也說不進口萊豬，且會明白標示，儘管如此，政府還是會嚴格查驗，逐批查驗 ，讓標示跟著肉品走，一定會維護國人健康。

(中時 )