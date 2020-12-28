即將卸任美國總統川普(Donald Trump)臨去前動作頻頻，近期突然拋棄國際潛在共識，直接承認西非大國摩洛哥對西撒哈拉地區主權，BBC(英國廣播公司)指出最重要的經濟原因可能是當地的磷礦。磷是最重要的農業肥料材料之一，關係到糧食安全，摩洛哥、西撒哈拉佔全球已探明儲量約75%，中國也透過一帶一路政策爭取，有專家稱其重要性不遜於稀土。

兩岸對西撒哈拉地區印象多半來自已故作家三毛描寫自己在當地的婚姻與生活，但此地並非文學中如此浪漫與充滿情趣，自1970年代脫離西班牙殖民統治以來，當地成為西北非各國角力地點，阿爾及利亞支持的當地武裝擊退茅利塔尼亞，但茅佔區隨即被摩洛哥發動35萬志願移民的綠色進軍行動搶下。

西撒哈拉西部目前由摩洛哥實際控制，東部約1/3大荒漠地帶成立撒拉威阿拉伯民主共和國(Sahrawi Arab Democratic Republic)，但主要大國包括中國、美國、俄羅斯、歐洲所有國家、日本、加拿大、澳洲均未承認該國地位。不過同時，也只有67國認同摩洛哥對該地的主權主張。川普12月中旬承認摩洛哥主張，政治目的是為促成摩洛哥成為第４個承認以色列的阿拉伯國家，經濟理由則是攸關糧食安全的磷。

全球大宗貨品市場，高品質磷礦石去年已有接近50%漲幅，今年升勢也因糧食可能漲價消息沒有停歇。大約80%磷礦開採後會用來生產肥料，又由於磷礦無法再生特性，其開發和利用被認為直接關乎世界糧食安全與人類生存。此外，醫藥、火柴、染料、製糖、紡織、玻璃、陶瓷、國防等產業友都會用到磷。

據USGS(美國地質調查局)2017年研究，磷礦在農業中角色無可替代，全球可商業開採磷礦總量約671億公噸，摩洛哥與西撒哈拉就有約500億噸且品質較佳，第2大產地中國僅有40億噸且多數品質偏低。

中國是最大磷肥生產和出口國，但10年前就有專家預測若無限制開採，本國磷資源20年會耗盡，因此重要性不亞於稀土，限制國內開採後自然將目光轉向西撒哈拉。世界磷儲量第3美國一直是西撒哈拉地區磷礦最大進口國，2013年起也限制國內開採，此外沙烏地阿拉伯憑藉石化工業基礎和語言優勢，也是當地磷礦主要客戶，該國磷肥製造業已是石油外最重要產業之一。中國、沙烏地阿拉伯所製磷肥有許多銷往全球農民數量最多的印度。

在西撒哈拉問題上，中國緊跟聯合國立場，主要是積極參與當地維和任務，執行停火協定，甚至有解放軍將領擔任過西撒哈拉維和部隊司令，但北京既不承認撒拉威阿拉伯，也尚未明確對摩洛哥領土主張表態。目前摩洛哥占領地區是主要磷礦產區，撒拉威阿拉伯控制區域主要是沙漠。

(中時新聞網)