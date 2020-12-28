中國國民黨28日串連各縣市議會黨團同步召開「反萊豬、拚公投、護食安」， 彰化縣議會黨團聯袂出席「反萊豬、拚公投、護食安」，強調任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。

國民黨彰化縣部主委黨張錦昆、國民黨彰化縣議會黨團副書記曹嘉豪、黃俊源、柯振杯、凃俊任、陳玉姬、顧黃水花等人議員出席，痛批民進黨團上周透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。

彰化縣議會黨團聯袂出席「反萊豬、拚公投、護食安」，強調任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。（吳敏菁攝）

張錦昆質疑總統蔡英文說不清楚開放萊豬進口對我們國家有什麼好處？僅冠上「走向世界的關鍵決定」、「克服困難貿易問題」等藉口，讓國人吃下有害健康的萊豬。更痛指，一紙行政函文就要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，漠視地方自治權，傷害了中央、地方均權的民主價值，也破壞了守護國人健康的重要關卡。

國民黨彰化縣黨團高喊，「中央政府放水，地方政府嚴守」，一定會要求縣市政府在地方自治條例的規範原則下，提出守護人民食安的可做為之處，補強萊豬進口後的把關機制，建構保障國人以及下一代健康的後一道防線。並強調，和國民黨中央黨部同步，全力推動「護食安」公投二階連署作業，全台遍地開花，將擇期公布二階連署啟動時間與地點。

(中時 )