韓國在上個交易日，寫下周線連八紅，並創三年半周線收高最長一段時間後。周一早盤在三星電子登高一呼下，KOSPI盤中再度寫下歷史新高並站穩2800重要關卡。KOSPI指數暫為2831.13點，上漲24.27點，漲幅0.86%。

美國總統川普終於簽署一項2.3兆美元，包括另輪紓困計畫在內的支出法案。美國官員們表示，這可讓數百萬位失業美國人，重新拿到失業補助外，也可避免聯邦政府關門。

在連續第二日，韓國新確診人數降到千位數字以下，雖然韓國發現新變種病毒株首例，但投資人看準美國紓困方案不再難產，紛紛在三星電子除息日前一天搶進。DS證券投資商Na Jeong-hwan提醒，新變種病毒株所帶的衝擊性，還是不能小覷。

早盤中，三星電子股價一度大漲近3%，同業SK海力士也漲近1%。至於現代汽車和製藥類股Celltrion，也分別上漲1.1%和1.4%。

最新匯價，目前1美元可兌換1097.5韓元，韓元升值5.5元，逼近1100心理關卡價位。

(時報資訊)