外資連續2周買超台股，且年底前出口商拋匯賣壓需尚待去化，今早台北外匯經紀公司新台幣兌美元一度升至28.103，再創逾23年盤中高位。匯銀指出，年前台幣實質匯價將轉趨由台股後市及出口商拋匯力道主導，盤中仍有望偏升盤整。台股今盤中則是再創歷史新高，最高價來到14463.17點。

央行上周宣布，外匯局局長顏輝煌將於明(2021年)年1月16日屆齡退休，央行理事會決議新任外匯局局長由經濟研究處處長蔡(火冏)民調任，手握台灣逾5,000億美元外匯存底的外匯局，素有「天下第一局」之稱．蔡(火冏)民歷任外匯局副研究員、研究員及經濟研究處副處長等職務，今年7月16日升任經研處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。

針對今年以來主要央行所採超寬鬆措施對小型開放經濟體(含台灣)的影響為何？央行在上周五也發布白皮書說明，央行表示，今年以來Fed、ECB、BoJ等主要央行持續大規模購債，致近期資產規模已升至歷史新高，擴增速度超越2008~2009年全球金融危機時期。截至本年1月，Fed資產規模由本年初4.17兆美元，擴大至7.22 兆美元，增幅高達73.14%；ECB的增幅為46.7%(由4.69兆歐元，擴大至6.88兆歐元)；BoJ的增幅則為23.25%(由5.72百兆日圓，擴大至7.05百兆日圓)。若以資產對GDP比率來看，這3家央行的比率亦明顯攀升，約為2007年全球金融危機爆發前之3~6倍。

主要央行採行超寬鬆貨幣政策(包含量化寬鬆QE措施等)，導致資本大量流入新興市場經濟體，使彼等面臨匯價升值、資產泡沫及通膨壓力等嚴峻挑戰。小型開放經濟體的金融市場多屬淺碟型市場、購債規模受限，且不若大國能藉由QE的匯率管道以促貶貨幣、激勵出口，進而提振經濟。

央行強調，大國實施QE才有帶動本國貨幣貶值的效果，台灣經濟規模小且新台幣非國際貨幣，即使採QE亦難以顯著影響新台幣匯價。瑞士央行總裁Thomas Jordan於本年12月17日亦表示，瑞士等小國的債券市場規模小且流動性低，QE措施並不可行。

(時報資訊)