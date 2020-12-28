由於欣欣客運持續採購電動巴士，因此，繼木柵1電動車停車場後，將於110年3月底前，在深坑將建置一座三能(創能、儲能、用能)的示範充電場站。此充電站搭配302平方公尺面積的太陽能板(平均每日可產出約150度的綠能電力)，採用車王電(1533)開發的充電機(具OCPP功能)及充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量及排班自動運算及完成充電程序，不僅使充電場站的台電契約容量有效降低40％，更能有效減少人工及電費支出。此外，欣欣客運第二次採購華德動能(2237)自主開發設計製造全新電動巴士，也在今天舉行通車典禮。

欣欣客運此次通車的236區及251區配置在深坑站，此2條路線每車每年平均行駛50,000公里以上，營運路線連通深坑老街與公館商圈，是首條橫跨台北市與新北市的電動公車路線，所經路線皆為人口稠密地區，除能服務既有乘客之外，每年亦能減少約957公噸的碳排放。

欣欣客運此批電動巴士是全球同級12米電動公車當中，唯一搭載6段自動變速箱，適用於全區域地形，且耗能最低，重量最輕(淨重12噸)，爬坡力最強(30％)、時速最高(110km/h)，性價比極具國際競爭優勢。該款電動大巴的底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術，皆由華德動能自主設計開發，搭配華德動能母公司車王電所開發主動式電池平衡系統及國內唯一通過ECE-R100-2安全認證的電池PACK(日本AESC電芯)。後續，欣欣客運亦規劃與華德動能共同申請交通部示範型補助計畫，將羅斯福幹線所屬的28輛柴油公車，全部汰換為電動公車。

(時報資訊)