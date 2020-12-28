美國商業環境風險評估公司(簡稱BERI)公布今年第3次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比(POR)排名居全球第3名(2020年第2次同名)，總分62分(2020年第2次為61分)；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威，與南韓同時為亞洲第一名。

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可擴大商業及投資行為。展望2021年台灣排名全球第3名，評分64分；2025年全球第3名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第1名，與南韓同名，其他亞洲國家排名如下：新加坡(全球第5名、56分)、日本(全球第14名、51分)、中國大陸(全球第16名、50分)、印尼(全球第18名、48分)、越南(全球第19名、47分)、馬來西亞(全球第22名、46分)、菲律賓(全球第23名、44分)、印度(全球第24名、43分)、泰國(全球第39名、35分)。

(時報資訊)